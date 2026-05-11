Construyen centrales de CFE sin gasoductos y retrasan operaciones hasta 2030

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    Construyen centrales de CFE sin gasoductos y retrasan operaciones hasta 2030
    Especialistas señalan que este error de logística compromete la soberanía energética al inaugurar infraestructura que no puede generar electricidad por falta de combustible. ARCHIVO

Centrales eléctricas en riesgo por falta de gasoductos retrasaría hasta 2030 la operación de nuevas plantas de CFE por falta de planeación integral

Las seis centrales eléctricas de ciclo combinado cuya construcción inició el sexenio pasado no se planearon a la par de los gasoductos que las alimenten, coincidieron expertos.

La mayoría de estas centrales están en fase final de construcción y empezarán su operación comercial una vez que se concreten los cinco gasoductos que se encuentran en diferentes fases de desarrollo, lo cual podría ocurrir después de 2030, consideraron.

Miriam Grunstein, especialista del sector energético, consideró en entrevista que esas centrales fueron proyectadas sin considerar los plazos de construcción de los gasoductos que las abastecerán. “Siempre ha habido una disociación en la toma de decisiones de construcción de centrales de ciclo combinado, desarrollo de gasoductos y asegurar que haya gas natural”, expresó.

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Hay centrales que ya se inauguraron y que no están operando comercialmente, pues requieren de gas natural, y hay otras que están en la última fase de construcción y que empezarán a operar en uno o dos años, agregó.

En este sexenio se está repitiendo el mismo error, sentenció la especialista, pues la experiencia muestra que un gasoducto no se construye en menos de dos años, como establece el Plan para la Modernización de la Infraestructura en Gasoductos para la Soberanía Energética.

"Por ejemplo, en la central eléctrica que se planea en Baja California Sur, la dice que está en desarrollo, pero no hay un gasoducto que llegue a esa zona. ¿De dónde traerán el gas natural para proveer a la central ya las otras plantas?, ¿de qué ramales o gasoductos?, ¿es importado o nacional?, porque si es nacional aún no hay proyectos" , dijo.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía, aseguró que el plan que se presentó la semana pasada se enfoca en rehabilitar y construir nuevos gasoductos para abastecer a centrales eléctricas, especialmente las que comenzaron a construirse el sexenio pasado. Añadió que existe la posibilidad de que se cometa el error de la administración anterior, pero la inversión en gasoductos debe hacerse porque, de otra manera, no podrán alimentar las centrales.

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"Imagínese una planta que ya esté construida, pero que no tenga gas para poder generar electricidad. El ducto es una parte muy importante del proyecto" , agregó.

Carlos Flores, experto en energía, consideró que el plan está enfocado solo a cubrir las necesidades de la CFE. “Una parte de los proyectos que se anunciaron ya estaban en desarrollo y la inversión parece responder a las necesidades de abastecimiento de la CFE, particularmente las de ciclo combinado” , expuso.

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