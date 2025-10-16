Anuncia Claudia Sheinbaum reforma para regular las apuestas en línea

México
/ 16 octubre 2025
    Anuncia Claudia Sheinbaum reforma para regular las apuestas en línea
    En el Paquete Económico 2026, el gobierno federal plantea incrementar a 50% el IEPS en juegos, sorteos y apuestas. FOTO: UNSPLASH

La Presidenta explicó que se cambiaría ley de casinos no para prohibir las apuestas, pero sí para establecer reglas claras

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación trabaja en la redacción de un proyecto de reforma a la ley que regula los casinos en México, con el fin de establecer, entre otras medidas, reglas claras para las apuestas digitales.

“Vamos a pedirle a Rosa Icela (Secretaria de Gobernación) que venga también un día porque incluso estamos planteando la modificación a la ley de los casinos y porque han crecido mucho más las apuestas digitales. No porque se prohíban, pero sí que se regulen adecuadamente”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México

La Mandataria abordó el tema al ser cuestionada sobre el destino de los recursos que se obtendrían con el incremento propuesto en el Paquete Económico 2026, que plantea elevar el IEPS del 30 al 50 por ciento a juegos, sorteos y apuestas.

“Rosa Icela lo ha trabajado bastante y podemos traerlo a la mañanera”, dijo.

En la exposición de motivos del Paquete Económico propuesto por Sheinbaum al Congreso, se planteó elevar la tasa del IEPS aplicado a los juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como digitales, del 30 al 50 por ciento.

El documento señala que con esta medida se busca incorporar al esquema tributario nacional a las plataformas extranjeras que operan en México sin establecimiento físico, así como fortalecer la recaudación y garantizar una regulación fiscal más equitativa para todo el sector.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el incremento permitiría una recaudación de 5 mil 024.7 millones de pesos en 2026.

El Gobierno federal ha sostenido que se busca mejorar la supervisión de las actividades de apuestas y sorteos, particularmente en el entorno digital.

Temas


Apuestas
Entretenimiento

Personajes


Claudia Sheinbaum

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

Trump afirma que última embarcación atacada en el Caribe era un submarino
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó al diario Reforma como “propaganda del conservadurismo” al aclarar que el nuevo reglamento energético no amplía las facultades de expropiación del gobierno

Claudia Sheinbaum arremete contra Reforma; lo acusa de ser ‘órgano de propaganda del conservadurismo mexicano’
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años vista por última vez en Naucalpan el 2 de octubre

Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan
Vanessa Gurrola, modelo sinaloense e influencer, fue arrestada en San Diego, California, acusada de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre vinculado al antiguo Cártel de los Arellano Félix.

Detienen en California a la modelo sinaloense Vanessa Gurrola, acusada del asesinato de operador del narco; ¿Quién es?
Uno de los apoyos sociales más emblemáticos de los gobiernos de la llamada ‘4T’ es Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), destinado a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni cuentan con un trabajo.

¿Los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo este 2025?
México continúa como el mejor equipo de la Concacaf en la clasificación global del organismo.

México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA
Eleazar Gómez se salva de la eliminación en la primera gala de La Granja VIP, pero su triunfo desata controversia entre los seguidores del reality por una supuesta irregularidad en la competencia

Eleazar Gómez gana la primera gala de salvación en La Granja VIP, pero lo acusan de hacer trampa