Anuncia Claudia Sheinbaum reforma para regular las apuestas en línea

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación trabaja en la redacción de un proyecto de reforma a la ley que regula los casinos en México, con el fin de establecer, entre otras medidas, reglas claras para las apuestas digitales.

“Vamos a pedirle a Rosa Icela (Secretaria de Gobernación) que venga también un día porque incluso estamos planteando la modificación a la ley de los casinos y porque han crecido mucho más las apuestas digitales. No porque se prohíban, pero sí que se regulen adecuadamente”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México

La Mandataria abordó el tema al ser cuestionada sobre el destino de los recursos que se obtendrían con el incremento propuesto en el Paquete Económico 2026, que plantea elevar el IEPS del 30 al 50 por ciento a juegos, sorteos y apuestas.

“Rosa Icela lo ha trabajado bastante y podemos traerlo a la mañanera”, dijo.

En la exposición de motivos del Paquete Económico propuesto por Sheinbaum al Congreso, se planteó elevar la tasa del IEPS aplicado a los juegos con apuestas y sorteos, tanto presenciales como digitales, del 30 al 50 por ciento.

El documento señala que con esta medida se busca incorporar al esquema tributario nacional a las plataformas extranjeras que operan en México sin establecimiento físico, así como fortalecer la recaudación y garantizar una regulación fiscal más equitativa para todo el sector.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el incremento permitiría una recaudación de 5 mil 024.7 millones de pesos en 2026.

El Gobierno federal ha sostenido que se busca mejorar la supervisión de las actividades de apuestas y sorteos, particularmente en el entorno digital.