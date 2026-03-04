Anuncia Gobierno de Sheinbaum proyectos de infraestructura carretera para Coahuila; tendrán inversión mixta

La modernización del tramo Saltillo–Monclova (Carretera 57) se perfila como uno de los proyectos prioritarios para Coahuila. Esta vía no solo conecta dos polos industriales clave del estado, también articula flujos de transporte pesado vinculados a la industria automotriz, siderúrgica y manufacturera. Su mejora impacta directamente en la competitividad regional.

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció nuevos proyectos de infraestructura carretera con esquemas de inversión mixta. En Coahuila destacan los tramos Saltillo–Monclova , Puerto Verde (Piedras Negras III) y la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe , piezas estratégicas para el comercio con Estados Unidos.

A la par, el proyecto Puerto Verde (Piedras Negras III) busca fortalecer la infraestructura fronteriza en el norte del estado. La ampliación y modernización de este cruce internacional permitiría mayor capacidad logística hacia Texas, consolidando a Piedras Negras como punto estratégico en el intercambio comercial México–Estados Unidos.

Otro tramo relevante es la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe, que aliviaría la carga vehicular en una de las zonas metropolitanas con mayor dinamismo industrial del país. La interconexión eficiente entre ambas ciudades resulta clave para trabajadores, parques industriales y cadenas de suministro que operan a diario en la región sureste de Coahuila.

BANOBRAS Y EL MODELO DE INVERSIÓN MIXTA

El anuncio fue realizado por Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, quien detalló que en 2026 se han identificado oportunidades para colaborar con el sector privado mediante esquemas de inversiones mixtas orientadas a construcción · mantenimiento · rehabilitación de autopistas.

Actualmente existen 18 proyectos en desarrollo bajo este modelo. La estrategia combina recursos públicos con capital privado para acelerar obras consideradas estratégicas sin recurrir exclusivamente al presupuesto federal.

Uno de los instrumentos centrales es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que permitirá estructurar contratos bajo distintos esquemas, priorizando proyectos autofinanciables y con estándares de desempeño claramente definidos.

CÓMO FUNCIONA EL ESQUEMA CMR Y LA INVERSIÓN MIXTA

Dentro de los modelos anunciados destaca el esquema CMR (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación). Se trata de contratos de corto o mediano plazo que no constituyen concesiones, por lo que la infraestructura no cambia de propietario.

El sector privado participa en la inversión y asume ciertos riesgos, mientras que el financiamiento puede integrar banca comercial y de desarrollo. Los pagos están condicionados al cumplimiento de estándares técnicos, supervisados por un ente independiente.

En el modelo de inversión mixta, el Estado mantiene la mayoría accionaria y los proyectos deben ser autofinanciables. Entre los siete contemplados bajo este esquema se encuentran Saltillo–Monclova (57) · Puerto Verde (Piedras Negras III) · Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe (57) · Puente Internacional Nuevo Laredo 4/5 · Bypass Tijuana–Ensenada, entre otros.

CORREDOR 57 Y CONEXIÓN MÉXICO–ESTADOS UNIDOS

Mendoza Sánchez subrayó que dos proyectos tendrán carácter estratégico nacional: el Corredor del Golfo de México y la modernización integral de la carretera 57, considerada una de las rutas logísticas más importantes para el comercio bilateral.

La carretera 57 conecta la Ciudad de México con Piedras Negras, enlazando el centro del país con la frontera norte. Su modernización busca reducir tiempos de traslado · mejorar seguridad vial · fortalecer cadenas de exportación hacia Estados Unidos.

“Son proyectos que combinan disciplina financiera con visión de largo plazo”, señaló el director de Banobras al explicar que la meta es garantizar infraestructura funcional sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria.

Para Coahuila, la apuesta representa no solo nuevas obras, sino una reconfiguración estratégica de su papel en el comercio internacional.