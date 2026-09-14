Servicio Militar Nacional incluirá capacitación básica en materia de protección civil

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    Servicio Militar Nacional incluirá capacitación básica en materia de protección civil
    Con 104 votos a favor, se avalaron reformas a la Ley del Servicio Militar. Cuartoscuro

El Senado aprobó por unanimidad un dictamen que incorpora la capacitación en protección civil, gestión de riesgos y primeros auxilios

CDMX.- El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que incorpora la capacitación en protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación ante emergencias y desastres naturales como parte del Servicio Militar Nacional (SMN).

Con 104 votos a favor, se avalaron reformas a la Ley del Servicio Militar, para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brinde a las y los conscriptos capacitación básica en materia de protección civil durante su instrucción general.

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Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos explicó que Defensa podrá solicitar auxilio de los conscriptos para apoyar a la población de su comunidad, estado o región, siempre conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

SE PRETENDE APROVECHAR SU CAPACIDAD FORMATIVA, ASEGURA DEFENSA

Destacó que México ha aprendido que frente a las emergencias la preparación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. “México cuenta con una experiencia reconocida a través del Plan DNIII y las Fuerzas Armadas, que han acompañado al pueblo mexicano en los momentos más difíciles”, apuntó.

Integrar esa capacitación, agregó, no significa sustituir a las autoridades de protección civil ni modificar la naturaleza del Servicio Militar Nacional. “Significa aprovechar su capacidad formativa, su disciplina, su presencia territorial para fortalecer la cultura de prevención y solidaridad”.

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A nombre de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora Juanita Guerra Mena indicó que el dictamen atiende a la realidad nacional y a la importancia de preparar a la ciudadanía para hacer frente a situaciones de riesgo ante algún desastre.

La legisladora del PVEM detalló que la modificación a la Ley del Servicio Militar establece que la Secretaría Militar de la Defensa Nacional impartirá a las y los conscriptos la capacitación básica en tema de riesgos, en primeros auxilios, actuación y respuesta ante las emergencias y desastres naturales.

DESTACAN “SENTIDO HUMANO” DE LA REFORMA

El priista Gabriel Elizondo Pérez resaltó la “profunda vocación social y el claro sentido humano” de la reforma, que apuesta a la prevención, la preparación y la solidaridad para proteger a los mexicanos.Su alcance, apuntó, puede traducirse en miles de jóvenes más capacitados, comunidades resilientes y ciudadanos capaces de actuar ante alguna contingencia con responsabilidad, conocimiento y sensibilidad.

En el documento, remitido a la Cámara de Diputados, se destaca que la protección civil constituye un pilar fundamental para la preservación de la vida y la integridad de la población y se define como el “conjunto de actividades humanitarias destinadas a salvaguardar a la población ante hostilidades o catástrofes”.

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