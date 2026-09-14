Servicio Militar Nacional incluirá capacitación básica en materia de protección civil

CDMX.- El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que incorpora la capacitación en protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación ante emergencias y desastres naturales como parte del Servicio Militar Nacional (SMN). Con 104 votos a favor, se avalaron reformas a la Ley del Servicio Militar, para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brinde a las y los conscriptos capacitación básica en materia de protección civil durante su instrucción general.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos explicó que Defensa podrá solicitar auxilio de los conscriptos para apoyar a la población de su comunidad, estado o región, siempre conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

SE PRETENDE APROVECHAR SU CAPACIDAD FORMATIVA, ASEGURA DEFENSA Destacó que México ha aprendido que frente a las emergencias la preparación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. “México cuenta con una experiencia reconocida a través del Plan DNIII y las Fuerzas Armadas, que han acompañado al pueblo mexicano en los momentos más difíciles”, apuntó. Integrar esa capacitación, agregó, no significa sustituir a las autoridades de protección civil ni modificar la naturaleza del Servicio Militar Nacional. “Significa aprovechar su capacidad formativa, su disciplina, su presencia territorial para fortalecer la cultura de prevención y solidaridad”.

A nombre de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora Juanita Guerra Mena indicó que el dictamen atiende a la realidad nacional y a la importancia de preparar a la ciudadanía para hacer frente a situaciones de riesgo ante algún desastre. La legisladora del PVEM detalló que la modificación a la Ley del Servicio Militar establece que la Secretaría Militar de la Defensa Nacional impartirá a las y los conscriptos la capacitación básica en tema de riesgos, en primeros auxilios, actuación y respuesta ante las emergencias y desastres naturales.

DESTACAN “SENTIDO HUMANO” DE LA REFORMA El priista Gabriel Elizondo Pérez resaltó la “profunda vocación social y el claro sentido humano” de la reforma, que apuesta a la prevención, la preparación y la solidaridad para proteger a los mexicanos.Su alcance, apuntó, puede traducirse en miles de jóvenes más capacitados, comunidades resilientes y ciudadanos capaces de actuar ante alguna contingencia con responsabilidad, conocimiento y sensibilidad. En el documento, remitido a la Cámara de Diputados, se destaca que la protección civil constituye un pilar fundamental para la preservación de la vida y la integridad de la población y se define como el “conjunto de actividades humanitarias destinadas a salvaguardar a la población ante hostilidades o catástrofes”.