Anuncia Sheinbaum operativo de la SHCP contra gasolineras con diésel caro... ‘No hay razón de ser para el precio’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 abril 2026
    Anuncia Sheinbaum operativo de la SHCP contra gasolineras con diésel caro... ‘No hay razón de ser para el precio’
    El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un operativo para revisar gasolineras que venden diésel por arriba de los 28 pesos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum ordena operativo contra gasolineras con diésel caro; gobierno afirma que no hay razón para precios elevados pese a subsidios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un operativo conjunto para revisar estaciones de servicio que comercializan el diésel por encima de los 28 pesos por litro. La medida, explicó, responde a la necesidad de garantizar que los precios reflejen las condiciones reales del mercado y los apoyos gubernamentales.

Durante su intervención en La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue directa: “No hay razón de ser para el precio... se están destinando recursos públicos para subsidiar y aun así algunas estaciones lo venden muy alto”. La declaración marca el tono de una estrategia que busca frenar posibles abusos en la cadena de distribución.

El operativo contará con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, instituciones encargadas de revisar tanto la estructura de costos como el cumplimiento fiscal de las estaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/le-fue-muy-bien-a-mexico-sheinbaum-tras-gira-en-barcelona-HA20138069

SUBSIDIOS Y PRECIO: EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

El argumento central del gobierno gira en torno al subsidio que se aplica al diésel, diseñado para evitar incrementos abruptos que impacten sectores clave como el transporte y la industria. Bajo esta lógica, el precio debería mantenerse estable o incluso registrar ajustes a la baja.

Sin embargo, la realidad en algunas estaciones contradice este planteamiento. La presidenta subrayó que existen indicios de irregularidades en la fijación de precios, lo que motivó la intervención de autoridades fiscales y regulatorias para analizar el comportamiento del mercado.

En este contexto, también se confirmó la continuidad de las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que incluyen la colocación de lonas informativas en estaciones con precios elevados. Esta medida busca advertir a los consumidores sobre establecimientos que superan los rangos considerados adecuados.

DIÁLOGO CON EL SECTOR Y EXPECTATIVAS DE AJUSTE

Más allá de las revisiones, el gobierno federal adelantó que abrirá mesas de diálogo con el sector gasolinero. El objetivo no solo es mantener el precio del diésel en el umbral de los 28 pesos, sino explorar la posibilidad de reducirlo en función de las condiciones actuales.

Uno de los factores clave es el comportamiento del petróleo mexicano, cuyo precio se mantiene por debajo de referencias internacionales. Este escenario, según explicó la mandataria, permitiría generar márgenes para ajustar el costo final del combustible.

“No hay razón de ser para el precio”, reiteró Claudia Sheinbaum, al insistir en que los subsidios deben reflejarse directamente en el bolsillo de los consumidores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/cumbre-de-barcelona-leon-krauze-senala-la-hipocresia-de-sheinbaum-al-defender-la-democracia-OA20133159

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PRECIO DEL DIÉSEL EN MÉXICO

· El diésel es uno de los combustibles más utilizados en el transporte de mercancías en México

· Los subsidios al combustible se ajustan semanalmente según variables internacionales

· La Procuraduría Federal del Consumidor popularizó el uso de lonas como mecanismo de presión pública

· El precio del petróleo influye directamente en el costo final que pagan los consumidores

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


combustibles

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SHCP

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Todo podría pasar

Todo podría pasar
NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron

NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron
Claudia Sheinbaum afirma que a México “le fue muy bien” tras su participación en cumbre en Barcelona, fortaleciendo su imagen internacional.

‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona
La CFE busca evitar los retrasos que han caracterizado a grandes proyectos energéticos. Y el proyecto en Coahuila, es testigo de esta nueva estrategia de colaboración acelerada.

Prioriza CFE 11 proyectos renovables en Coahuila y Yucatán tras filtrar propuestas de la IP
¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados

¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados
Detienen en CDMX a directora de MetaXchange por presunto fraude tipo Ponzi; suman más de 120 denuncias y afectaciones por 150 mdp

Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 16: Robert Downey Jr. speaks during CinemaCon 2026 - Walt Disney Studios Invites you to its 2026 presentation highlighting its upcoming release schedule at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 16, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images for CinemaCon)

Entre sorpresas y anuncios: Echan toda la carne al asador en la CinemaCon 2026
Roman Reigns recuperó el campeonato mundial tras vencer a CM Punk en el evento estelar.

Resultados WrestleMania noche 2: Reigns vence a CM Punk y Penta sigue campeón