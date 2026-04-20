Anuncia Sheinbaum operativo de la SHCP contra gasolineras con diésel caro... ‘No hay razón de ser para el precio’

Durante su intervención en La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue directa: “No hay razón de ser para el precio... se están destinando recursos públicos para subsidiar y aun así algunas estaciones lo venden muy alto”. La declaración marca el tono de una estrategia que busca frenar posibles abusos en la cadena de distribución.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , anunció un operativo conjunto para revisar estaciones de servicio que comercializan el diésel por encima de los 28 pesos por litro. La medida, explicó, responde a la necesidad de garantizar que los precios reflejen las condiciones reales del mercado y los apoyos gubernamentales.

El operativo contará con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, instituciones encargadas de revisar tanto la estructura de costos como el cumplimiento fiscal de las estaciones.

SUBSIDIOS Y PRECIO: EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

El argumento central del gobierno gira en torno al subsidio que se aplica al diésel, diseñado para evitar incrementos abruptos que impacten sectores clave como el transporte y la industria. Bajo esta lógica, el precio debería mantenerse estable o incluso registrar ajustes a la baja.

Sin embargo, la realidad en algunas estaciones contradice este planteamiento. La presidenta subrayó que existen indicios de irregularidades en la fijación de precios, lo que motivó la intervención de autoridades fiscales y regulatorias para analizar el comportamiento del mercado.

En este contexto, también se confirmó la continuidad de las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que incluyen la colocación de lonas informativas en estaciones con precios elevados. Esta medida busca advertir a los consumidores sobre establecimientos que superan los rangos considerados adecuados.

DIÁLOGO CON EL SECTOR Y EXPECTATIVAS DE AJUSTE

Más allá de las revisiones, el gobierno federal adelantó que abrirá mesas de diálogo con el sector gasolinero. El objetivo no solo es mantener el precio del diésel en el umbral de los 28 pesos, sino explorar la posibilidad de reducirlo en función de las condiciones actuales.

Uno de los factores clave es el comportamiento del petróleo mexicano, cuyo precio se mantiene por debajo de referencias internacionales. Este escenario, según explicó la mandataria, permitiría generar márgenes para ajustar el costo final del combustible.

“No hay razón de ser para el precio”, reiteró Claudia Sheinbaum, al insistir en que los subsidios deben reflejarse directamente en el bolsillo de los consumidores.