Revira Claudia Sheinbaum a Maru Campos: ‘Colaboraron con EU fuera de Constitución’

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    Revira Claudia Sheinbaum a Maru Campos: ‘Colaboraron con EU fuera de Constitución’
    La gobernadora de Chihuahua cuestionó la “defensa” del gobierno federal a su homólogo de Sinaloa. CUARTOSCURO

La Presidenta negó que el Gobierno de México proteja al gobernador Rubén Rocha, sino que se piden pruebas

Luego de que la Gobernadora María Eugenia Campos cuestionó la defensa a Rubén Rocha mientras que a ella la atacan por “desmantelar un narcolaboratorio”, la Presidenta Claudia Sheinbaum le respondió diciéndole que es falso lo que dice y que su error fue haber colaborado con Estados Unidos fuera del marco de la Constitución.

“Es que es falso lo que dice, es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el Gobierno de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-afirma-que-gobierno-de-trump-debe-implementar-politicas-para-reducir-consumo-de-fentanilo-AE20530154

“Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la ley de Seguridad Nacional. Entonces, por eso la Fiscalía abre una investigación, así de sencillo”, sostuvo Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta semana, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, cuestionó que al Gobernador con licencia de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, se le defienda a “capa y espada”, mientras que a ella la atacan “por desmantelar un narcolaboratorio”.

“A uno se le se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, dijo la Mandataria panista.

Ante esa declaración, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó también a la panista de mentir y advirtió que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en el operativo.

”La Gobernadora @MaruCampos_G miente. La investigación en #Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país.

”El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada. ¡Verdad, justicia y defensa de la soberanía!”, manifestó.

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