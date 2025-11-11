Anuncian campesinos paro y bloqueos en carreteras y aduanas el 24 de noviembre

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Maíz (FNRCM) dio a conocer que el próximo 24 de noviembre realizará un paro total de transportistas y bloqueos en carreteras y aduanas.

De acuerdo con el organismo que agrupa a campesinos, el objetivo de la nueva protesta radica en presionar al gobierno federal ante lo que se considera un abandono del campo mexicano.

Baltazar Valdez Arce, líder del FNRCM, detalló que la movilización del organismo contempla “la toma de aduanas, el cierre del paso a camiones de carga y un paro total de labores de los transportistas”.

Una de las principales demandas de los campesinos es que la agricultura sea reconocida como un interés comercial; que se excluyan los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otro lado, buscan la creación de una banca de desarrollo para el campo, que se eliminó durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

También exigen el establecimiento de precios de garantía y planeación agrícola nacional; a la vez, exigen un rechazo a la Ley de Aguas en sus términos actuales, ya que, de acuerdo con Valdez, “distorsiona las concesiones de agua para riego, consumo humano e industrial”.