Sheinbaum respalda la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027

Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum calificó la propuesta como “una buena idea” pero subrayó que debe analizarse con responsabilidad y sin prisas. “No se trata de aprobarla al vapor, sino de discutirla y dejarla clara ante el pueblo de México”, señaló desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su apoyo a la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena , que busca adelantar un año la consulta de revocación de mandato presidencial . El ejercicio, previsto actualmente para 2028, se realizaría en 2027 si la propuesta es aprobada.

La mandataria recordó que la revocación de mandato fue una propuesta impulsada originalmente por Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de que los ciudadanos tengan la posibilidad de evaluar el desempeño del presidente a mitad del sexenio. “Los gobiernos no podemos ser una carga para el pueblo, y el presidente debe ponerse a revisión de la ciudadanía”, destacó.

UNA PROPUESTA QUE BUSCA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA

Sheinbaum explicó que adelantar la consulta permitiría realizarla en conjunto con las elecciones intermedias de 2027, lo que representaría un ahorro de recursos públicos y una mayor eficiencia administrativa. “Se haría al mismo tiempo que la elección, sin necesidad de destinar fondos adicionales en 2028”, indicó.

El argumento económico, según la presidenta, es uno de los principales motivos para analizar con seriedad la iniciativa. Además, permitiría mantener la continuidad de los procesos electorales y fortalecer el sentido democrático del ejercicio.

Aunque la propuesta fue pospuesta para su análisis en la Cámara de Diputados, Sheinbaum pidió a los legisladores que, si no es posible aprobarla en el periodo actual, se retome “a más tardar en 2026” para que pueda implementarse sin contratiempos. “Lo importante es que el pueblo entienda que lo que está en discusión no es si habrá revocación, sino cuándo se llevará a cabo”, precisó.

RESPALDO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y AL DEBATE ABIERTO

La mandataria destacó que esta discusión fortalece la democracia participativa, al poner en manos del pueblo la evaluación del poder ejecutivo. “Es una medida que reafirma la confianza en la ciudadanía y en su capacidad de decidir”, afirmó.

También insistió en que el debate debe darse de manera abierta y sin polarización. “Es una propuesta de diputados, no de la Presidencia, pero merece ser discutida a fondo para tomar la mejor decisión para el país”, subrayó Sheinbaum.

El llamado de la presidenta refuerza su compromiso con mantener los mecanismos de rendición de cuentas instaurados durante el sexenio anterior. Al igual que López Obrador, considera que la revocación de mandato es una herramienta que empodera al pueblo y promueve la transparencia gubernamental.

DATOS CURIOSOS

• La revocación de mandato se incorporó a la Constitución mexicana en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

• El primer ejercicio de revocación se realizó el 10 de abril de 2022, con más de 16 millones de participantes.

• En caso de aprobarse la iniciativa, el próximo ejercicio se celebraría en junio de 2027, junto con las elecciones intermedias.

Con su respaldo a esta iniciativa, Claudia Sheinbaum envía un mensaje de continuidad democrática y responsabilidad institucional. Al proponer que la consulta se realice junto a los comicios intermedios, la presidenta busca optimizar recursos y fortalecer la participación ciudadana, reafirmando el principio de que el poder reside en el pueblo.