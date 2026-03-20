Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd

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México
/ 20 marzo 2026
    Anuncian distrito financiero en Cancún: Proyectan inversión de 1,300 mdd
    Con el respaldo de la Presidenta Sheinbaum y estímulos fiscales, el plan busca generar 33 mil empleos y diversificar la economía del estado más allá del turismo. CUARTOOSCURO

Con la creación del Distrito Financiero y Tecnológico, Quintana Roo posicionará a México como potencia tecnológica regional alineada al Plan México

El Gobierno de Quintana Roo anunció un distrito financiero y tecnológico en Cancún, con potencial para atraer hasta mil 300 millones de dólares en inversión.

Durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria, la gobernadora Mara Lezama informó que el proyecto contempla el desarrollo de un polo especializado en servicios financieros, tecnología e innovación, con alcance regional e internacional, apoyado por incentivos fiscales y esquemas de inversión pública y privada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-claudia-sheinbaum-a-la-banca-a-aumentar-los-creditos-EN19638491

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la mandataria estatal detalló que el distrito se desarrollará en un polígono de propiedad pública estatal y contará con un marco regulatorio orientado a facilitar la inversión y la generación de empleo en sectores especializados.

“Las estimaciones preliminares indican que su consolidación podría atraer una inversión de entre los mil 100 y mil 300 millones de dólares”, sostiene.

Lezama aseguró que el proyecto incluye estímulos federales, estatales y municipales; entre ellos, esquemas de deducción acelerada para inversiones en activos fijos, con el objetivo de atraer capital y empresas del sector financiero y tecnológico.

De acuerdo con las proyecciones, el distrito tendría el potencial de generar entre 9 mil y 11 mil empleos directos, así como alrededor de 22 mil empleos indirectos en actividades vinculadas.

La gobernadora planteó que la iniciativa se alinea con el Plan México y con los polos de bienestar impulsados por el Gobierno federal, y convocó a la banca a participar como aliada en el desarrollo del proyecto.

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