Anuncian nuevo bloqueo vial y protesta de los agricultores en México

México
/ 30 noviembre 2025
    Anuncian nuevo bloqueo vial y protesta de los agricultores en México
    Anuncian nuevo bloqueo vial y protesta de los agricultores en México FOTO: CUARTO OSCURO | Fotógrafo Especial | JULIETA M. NEVARÉZ

El pasado 24 de noviembre, agricultores y transportistas ocasionaron un ‘megabloqueo’ en las carreteras de México como acción de protesta

El 30 de noviembre se informó sobre una alerta vial para todo México. En el reporte se compartió que nuevamente se harán bloqueos y protestas en las carreteras, por parte de los agricultores.

Sin embargo, la próxima agrupación de manifestantes no se hará a nivel nacional, sino en las delimitaciones del estado de Zacatecas. Se reiteró que el bloqueo tiene el objetivo de protestar contra el estancamiento de los acuerdos entre los productores agrícolas y las autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos carreteros son ‘un grito desesperado por seguridad’, afirma Jericó Abramo

Los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) explicaron que el bloqueo es una derivación de presuntos incumplimientos con los acuerdos de las dependencias de Conagua, CFE, Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

Se informó que un significativo porcentaje de productores siguen fuera del decreto de regularización debido a concesiones vencidas. Por ello, no pueden integrarse a los programas energéticos ni resolver adeudos con la CFE.

Los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) detallaron que el bloqueo ocurrirá el primero de diciembre. Supuestamente, se tiene como prioridad afectar la vialidad de las rutas principales del estado zacatecano.

Se informó que desde la madrugada se bloquearán las casetas de peaje Osiris y Calera de Víctor Rosales. Por igual, las siguientes carreteras, se informa, serán bloqueadas:

Villa de Cos; Pozo de Gamboa

Ojocaliente; Luis Moya; Loreto

Zacatecas; Trancoso

Valparaíso

Jerez; Tlaltenango

Calera; Toribio

Río Grande; Miguel Auza

Fresnillo, en salida a Valparaíso.

TE PUEDE INTERESAR: El campo dobla al gobierno en Ley de Aguas: celebran cambios tras bloqueos y presión nacional

Medios de información recomiendan tomar precauciones ante los bloqueos viales y la consecuente marcha.

Temas


Bloqueos
protestas
AGRICULTURA

Localizaciones


Zacatecas
México

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De avanzar en el proceso legislativo, la reforma obligaría a las autoridades educativas a ajustar los programas de estudio.

Morena plantea llevar educación financiera a las aulas para combatir endeudamiento y desinformación
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de seguridad con el Plan Michoacán.

García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán: 932 detenidos

Reiteró que la colaboración entre la SSPC y la FGR es clave para avanzar en investigaciones estratégicas, particularmente en temas de delincuencia organizada y delitos federales.

Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz
Otras 402 personas están desaparecidas en las tres provincias de Indonesia: Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. FOTO:

En medio de la desesperación, Indonesios optan por robar comida y agua tras inundaciones mortales
Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad

Suspenden pasaportes de Estados Unidos que no cumplan con los requisitos de seguridad
Lakanwal, que fue trasladado a un hospital tras ser reducido por agentes durante el tiroteo, será acusado de asesinato en primer grado después de que una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleciera. FOTO:

Sospechoso de tiroteo en Washington D.C. se radicalizó en EU
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la vida pública -luego de elegir el retiro tras su sexenio- con el lanzamiento de su nuevo libro ‘Grandeza’.

AMLO reaparece y presenta su nuevo libro ‘Grandeza’
Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales.

Narco provocó la peor temporada de incendios en la última década