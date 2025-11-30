Anuncian nuevo bloqueo vial y protesta de los agricultores en México

El 30 de noviembre se informó sobre una alerta vial para todo México. En el reporte se compartió que nuevamente se harán bloqueos y protestas en las carreteras, por parte de los agricultores.

Sin embargo, la próxima agrupación de manifestantes no se hará a nivel nacional, sino en las delimitaciones del estado de Zacatecas. Se reiteró que el bloqueo tiene el objetivo de protestar contra el estancamiento de los acuerdos entre los productores agrícolas y las autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos carreteros son ‘un grito desesperado por seguridad’, afirma Jericó Abramo

Los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) explicaron que el bloqueo es una derivación de presuntos incumplimientos con los acuerdos de las dependencias de Conagua, CFE, Gobernación y la Secretaría de Agricultura.

Se informó que un significativo porcentaje de productores siguen fuera del decreto de regularización debido a concesiones vencidas. Por ello, no pueden integrarse a los programas energéticos ni resolver adeudos con la CFE.

Los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) detallaron que el bloqueo ocurrirá el primero de diciembre. Supuestamente, se tiene como prioridad afectar la vialidad de las rutas principales del estado zacatecano.