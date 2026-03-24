Detienen a secretario de seguridad de Matehuala por la posesión de droga en un vehículo oficial

Jorge Eduardo Martínez Peña, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido por la posesión de drogas en un vehículo oficial; en medios trascedió que además de investiga su presunta participación en la desaparición de siete electricistas el pasado 21 de marzo, quienes fueron localizados recientemente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención del director de la policía municipal de Matehuala, Jorge ‘N’, por presunta posesión de sustancias prohibidas, en el marco del operativo de fuerzas de seguridad el día de ayer en la búsqueda de los siete electricistas desaparecidos en la zona.

La Guardia Civil Estatal informó que en acciones coordinadas de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), La Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas por presuntos delitos contra la salud. “A Pablo Ernesto “N” se le aseguraron 29 dosis de marihuana y un vehículo, mientras que a Jorge “N”, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala, se le aseguraron 52 bolsas de marihuana, tres de “cristal” y un vehículo oficial”, informó la dependencia.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que estas acciones forman parte de un operativo coordinado entre instancias estatales y federales para atender la presencia de drogas en la región del Altiplano potosino. “La combinación de patrullajes, trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas permitió identificar y detener a los involucrados en hechos relacionados con marihuana y drogas sintéticas”, informó la dependencia en un comunicado este martes 24 de marzo. Autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía General de San Luis Potosí a ambos detenidos, quienes enfrentan investigaciones por su probable implicación en delitos contra la salud.

TRASCIENDE INVESTIGACIÓN POR POSIBLES VÍNCULOS Trascendió en medios de comunicación que la detención, además de la portación de droga, además se investigan posibles vínculos con grupo criminal que privó de la libertad a siete electricistas, no obstante, en el comunicado emitido por la SSPC no se menciona está situación. En un primer operativo, se detuvo al exdirector de Comercio Municipal y líder sindical en el municipio, Pablo Ernesto ‘N’, de 40 años, al quién se le aseguró 29 dosis de marihuana con un peso aproximado de 180 gramos, así como un vehículo marca Chevrolet, tipo pickup, modelo 2025. Mientras que en un segundo trabajo derivado de una denuncia anónima, se detuvo a Jorge Eduardo ‘N’, de 42 años, identificado como director de la Policía Municipal de Matehuala a quien se le aseguraron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos, además de un vehículo oficial Nissan Versa.

Ambos presuntos implicados fueron detenidos durante operativos de las BOMI, por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), la Defensa y la Guardia Nacional, además de ser puestos a disposición de la FGE de San Luis Potosí. Hace apenas un par de años en un operativo sorpresa por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE) ingresaron a la comandancia municipal de Matehuala y detuvieron al entonces director por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia, poco después fue que Jorge ‘N’ fue designado como el nuevo titular de la corporación. Asimismo, cabe hacer mención en julio del 2023 también el ex edil Iván Estrada fue detenido tras ser vinculado presuntamente con la delincuencia organizada luego de que se filtró un audio en el que el entonces alcalde se ponía a las órdenes de un cártel criminal. Además, se investigó a las fuerzas municipales por el secuestro masivo de migrantes en ese mismo año.

DESAPARICIÓN Y LOCALIZACIÓN DE SIETE ELECTRICISTAS El lunes, el Gobierno Municipal de Matehuala informó que los electricistas originarios de Cárdenas fueron localizados con vida, además que se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí para realizar investigaciones correspondientes. El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, también confirmó que “las 7 personas reportadas como desaparecidas en Matehuala están sanas y salvas. En San Luis Potosí no bajamos la guardia: seguimos trabajando todos los días por su seguridad”, escribió en X. El Gobierno de Matehuala también informó que los jóvenes fueron localizados y se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizaron “procedimiento correspondientes por parte de las autoridades competentes”. Además, reconoció la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia que permitió su localización.

Los trabajadores originarios de Cárdenas, San Luis Potosí, salieron de la localidad el pasado 16 de marzo para realizar trabajos en distintos puntos del altiplano potosino; sin embargo, se dirigían de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas cuando se perdió comunicación con ellos la mañana del sábado 21 de marzo. Entre los 20 y 30 años fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, declaró uno de los familiares de los desaparecidos a un medio local potosino. De acuerdo con las versiones, un tercero alertó la posible privación ilegal de la libertad. Sus fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros San Luis Potosí. (Con información de El Universal y medios de comunicación)

Publicidad