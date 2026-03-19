Aprueba Cámara de Diputados convocatoria para elegir a 3 nuevos consejeros del INE

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México
/ 19 marzo 2026
    Aprueba Cámara de Diputados convocatoria para elegir a 3 nuevos consejeros del INE
    Quienes resulten electos por el Congreso durarán en el cargo del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035. CUARTOSCURO/INE

Proceso se da ante las vacantes que dejarán en abril Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes cumplen su ciclo iniciado en 2017

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba, por 408 votos a favor y 35 en contra, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se emite la convocatoria para que elija tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para el periodo del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.

El proceso se llevará a cabo para cubrir las vacantes que dejarán los consejeros Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes terminarán su periodo que inició en abril de 2017.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-tiene-policia-1-de-cada-5-municipios-de-mexico-inegi-BN19633651

La convocatoria establece que los aspirantes deberán entregar su documentación de manera digital, del 23 al 27 de marzo. Y deberán entregar un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.

La Cámara de Diputados deberá entrevistar a los participantes del 14 al 16 de abril; y el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar tres listas con cinco personas cada una, el 20 de abril, bajo los principios de paridad de género para la elección de tres consejeros.

El próximo 22 de abril, a más tardar, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo para votar y elegir a los tres consejeros. Sin embargo, si el 22 de abril no se produzca la notificación, el Pleno de la Cámara de Diputados deberá realizar la designación por insaculación, el 28 de abril de 2026.

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