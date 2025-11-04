Aprueba Cámara de Diputados en lo general Presupuesto de Egresos de la Federación 2026

En medio de sombreros “ensangrentados” y críticas por los recortes a la seguridad pública y a los estados y municipios, Morena y sus aliados impusieron su mayoría y aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que contempla un gasto superior a los 10 billones 193 mil millones de pesos.

Pese a los reclamos de la Oposición, que acusó que el gasto para 2026 continúa privilegiando obras faraónicas como el Tren Maya y el AIFA y centraliza los recursos en Palacio Nacional, el proyecto fue avalado con 358 votos a favor y 133 en contra de la Oposición.

TE PUEDE INTERESAR: Tras asesinato de alcalde de Uruapan, MC impulsa comisión para frenar violencia política

El proyecto considera un gasto 5.9 por ciento superior al de este 2025. Los programas prioritarios suman alrededor de 987 mil 160 millones, mientras que para los proyectos prioritarios de inversión se establece una bolsa de 536 mil 806 millones de pesos, de los cuales más de 104 mil millones serán para la construcción de siete nuevos trenes.

El gasto para los ramos administrativos asciende a más de dos billones 445 mil millones de pesos, el Gasto Federalizado a más de dos billones 810 mil millones de pesos y el de órganos autónomos más de 149 mil 200 millones de pesos, en tanto que para Pemex se plantea una transferencia de 263.5 millones de pesos a Pemex para el pago de amortizaciones de deuda.

El asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, confrontó a diputados de la Oposición, que criticaron el recorte a seguridad y el descobijo a estados y municipios, y a Morena, que los llamaron “carroñeros” por hacer alusión al homicidio de quien fue su compañero de bancada en la pasada Legislatura.

El priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien subió a tribuna con carteles en donde se leía “20:10”, en alusión a la hora en la que Manzo fue asesinado y la bandera de la Generación Z, acusó que al Edil lo mataron por señalar al “narcogobierno” de Morena y llamó al vocero de Morena, Arturo Ávila “cobarde” y “poco hombre”.

En respuesta, diputados de la mayoría los llamaron “carroñeros” y desplegaron frente a ellos un cartel con esa palabra.

Los ánimos se calentaron al punto en el que el coordinador del PAN, Elías Lixa, y Ávila intercambiaron palabras, por lo que el coordinador Ricardo Monreal tuvo que ir por sus compañeros de bancada para calmarlos y pedirles que regresaran a sus curules.

Durante el debate, el panista Germán Martínez acusó que el oficialismo redujo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para militarizar el país, por lo que les exigió hacerse cargo del clima de violencia.

Advirtió que el Plan Michoacán, anunciado este martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es el “segundo piso del virreinato de Enrique Peña Nieto”, pero no funcionará si no tiene dinero y sin coordinación.

”Ustedes rebajaron el presupuesto de la Secretaría de Seguridad para militarizar al país. Ustedes redujeron al FASP, ustedes redujeron el Fortaseg desde hace tiempo. Y de una vez les contesto: no es volver a la guerra de (Felipe) Calderón, es volver a la mano firme de Calderón. No se pacifica con cuentos bribones no es un asunto de Batman y Robin, este es un asunto de coordinar a las instituciones”, advirtió.

El legislador aseguró que Calderón no dejó solo al ex Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por lo que cuestionó a la Presidenta Claudia Sheinbaum si dejará sólo a Uruapan, como le preguntó el ex Alcalde Carlos Manzo.

”Al delincuente se le rehabilita; al enemigo de la patria se le somete y se le neutraliza, no se le tiene complacencia como a Américo Villareal, como a (Rubén) Rocha, como a Cuauhtémoc Blanco o como a La Barredora de Adán Augusto, no se le solapa, se le somete”, expresó.

Al anunciar el voto en contra de su bancada, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que el presupuesto tal y como está planteado disminuye los recursos para la seguridad en 21 mil millones de pesos y recorta el apoyo al campo en 29 por ciento y el programa de salud materna y de atención a enfermedades reproductivas en 50 por ciento.

En medio de carteles con la leyenda “Manzo Vive” y “Paz para México”, agregó que el dictamen se construyó en Hacienda y no en las oficinas de la Cámara de Diputados, de ahí que es ajeno a los intereses de los estados y de los municipios. Como ejemplo, detalló que estados como Michoacán recibirán 9 mil 354 millones de pesos menos que en 2018,

La emecista Gloria Núñez, demandó que la seguridad pública no sea ignorada en el presupuesto 2026, mientras Alcaldes, policías y ciudadanos pierden la vida todos los días, víctimas de un sistema de seguridad fallido y debilitado.

”Este presupuesto castiga a los municipios y asfixia al federalismo. De los más de 10.1 billones de pesos del gasto total, los municipios recibirán un aumento real de apenas 3 por ciento. Eso no alcanza ni para mantener los servicios que ya existen. Cada peso que se recorta a los municipios es una lámpara que no se enciende, una calle que no se pavimenta, una patrulla que no circula, una comunidad que se queda sola”, dijo.

Núñez agregó que el PEF “vende espejitos al pueblo”, porque si bien entregan una tarjeta, no hay medicinas en los hospitales, no se garantiza la seguridad en sus calles ni el agua en sus casas.

En su turno, la morenista Flor de María Esponda aseguró que el presupuesto es coherente con la realidad de millones de mexicanos y aunque reconoció que sí hay una reducción a los recursos para seguridad, afirmó que éste se debe a la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.

La legisladora calificó a la Oposición como ruin, por utilizar el homicidio de Manzo para el golpeteo político.

”Hay que ser muy ruines, muy ruines, lo ha dicho la presidenta, para utilizar el asesinato del presidente municipal de Uruapan para el golpeteo político. Son carroñeros. Ni siquiera hay empatía real de ustedes con lo ocurrido, ni siquiera con los familiares”, dijo.

Tras poner un audio en el que Manzo, señala que la tragedia en Michoacán comenzó en diciembre de 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón decidió militarizar el país. Esponda aseguró que la Oposición nunca ha tenido respuesta para la violencia que inició ese año.

”¿Ustedes recuerdan cuál fue el estado más violento y con más asesinatos de presidentes municipales durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto? Michoacán, compañeros. Así es que no sean cínicos. Aquí, desde esta tribuna, Carlos Manzo se los dijo, que la estrategia empezó en Michoacán, cuando Calderón intentó militarizar”, recordó.