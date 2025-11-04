Tras asesinato de alcalde de Uruapan, MC impulsa comisión para frenar violencia política

Noticias
/ 4 noviembre 2025
    Tras asesinato de alcalde de Uruapan, MC impulsa comisión para frenar violencia política
    Exhortan a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 un incremento real en el gasto destinado a la seguridad pública. /FOTO: ESPECIAL

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para crear una Comisión Especial que supervise estrategias de seguridad

CDMX.- La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó este miércoles un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una Comisión Especial para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal, derivada del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la propuesta, dicha comisión tendrá como objetivo requerir información a las autoridades federales, estatales y locales sobre las estrategias implementadas para prevenir y atender la violencia contra funcionarios públicos, alcaldes y figuras políticas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País

El documento plantea que la Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario, privilegiando la experiencia en materia de seguridad pública y derechos humanos para garantizar un enfoque técnico y de alto nivel legislativo.

“El asesinato del alcalde de Uruapan refleja una escalada de violencia político-criminal que exige respuestas institucionales urgentes”, señalaron los legisladores de MC.

TE PUEDE INTERESAR: Lilly Téllez vs. Gerardo Noroña: Protagonizan ‘encontronazo’ por caso de Carlos Manzo

La bancada también propuso que el Senado exhorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a entregar datos y estadísticas oficiales sobre homicidios y atentados contra servidores públicos, desde 2018 hasta octubre de 2025.

Asimismo, el punto de acuerdo pide a la SSPC, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, formular y aplicar estrategias de protección específicas para quienes desempeñen cargos públicos o participen en actividades políticas, ante la creciente violencia del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrepeso y obesidad infantil siguen en niveles alarmantes, advierte la OMS

Otro de los exhortos dirigidos al Ejecutivo Federal y a los organismos electorales nacionales y locales busca la creación de Protocolos de Seguridad para Candidatas y Candidatos, con el fin de garantizar la integridad física de los aspirantes en los próximos procesos electorales de 2026 y 2027.

Finalmente, el Senado exhortó a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 un incremento real en el gasto destinado a la seguridad pública, especialmente para fortalecer las corporaciones estatales y municipales, y aumentar los fondos del FASP y del Fortamun.

El objetivo es proteger la democracia, salvaguardar la vida de quienes ejercen el servicio público y asegurar que ningún cargo político se convierta en una sentencia de muerte”, destacó la bancada emecista. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos
Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa