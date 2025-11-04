Tras asesinato de alcalde de Uruapan, MC impulsa comisión para frenar violencia política
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para crear una Comisión Especial que supervise estrategias de seguridad
CDMX.- La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó este miércoles un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de una Comisión Especial para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal, derivada del reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.
De acuerdo con la propuesta, dicha comisión tendrá como objetivo requerir información a las autoridades federales, estatales y locales sobre las estrategias implementadas para prevenir y atender la violencia contra funcionarios públicos, alcaldes y figuras políticas.
El documento plantea que la Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario, privilegiando la experiencia en materia de seguridad pública y derechos humanos para garantizar un enfoque técnico y de alto nivel legislativo.
“El asesinato del alcalde de Uruapan refleja una escalada de violencia político-criminal que exige respuestas institucionales urgentes”, señalaron los legisladores de MC.
La bancada también propuso que el Senado exhorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a entregar datos y estadísticas oficiales sobre homicidios y atentados contra servidores públicos, desde 2018 hasta octubre de 2025.
Asimismo, el punto de acuerdo pide a la SSPC, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, formular y aplicar estrategias de protección específicas para quienes desempeñen cargos públicos o participen en actividades políticas, ante la creciente violencia del crimen organizado.
Otro de los exhortos dirigidos al Ejecutivo Federal y a los organismos electorales nacionales y locales busca la creación de Protocolos de Seguridad para Candidatas y Candidatos, con el fin de garantizar la integridad física de los aspirantes en los próximos procesos electorales de 2026 y 2027.
Finalmente, el Senado exhortó a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 un incremento real en el gasto destinado a la seguridad pública, especialmente para fortalecer las corporaciones estatales y municipales, y aumentar los fondos del FASP y del Fortamun.
“El objetivo es proteger la democracia, salvaguardar la vida de quienes ejercen el servicio público y asegurar que ningún cargo político se convierta en una sentencia de muerte”, destacó la bancada emecista. Con información de El Universal