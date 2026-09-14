$!Aumenta cifra tras explosión en Jáltipan: Confirman tres muertos en planta de PMV Minera

Autoridades de Protección Civil confirmaron este lunes 14 de septiembre la muerte de tres personas y un lesionado grave tras la explosión e incendio ocurridos dentro de las instalaciones de la planta de sal de la empresa PMV Minera en Jáltipan, Veracruz .

Diversas ambulancias y equipos de rescate provenientes de municipios aledaños se despliegan sobre la carretera Transístmica 180 para brindar apoyo y sofocar las llamas que continúan activas en la zona industrial.

El accidente ocurrió en un pozo de salmuera que contenía diésel, lo que provocó un fuego intenso que movilizó a los cuerpos de auxilio en el sur del estado. La persona herida fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

¿CÓMO SE GENERÓ LA EXPLOSIÓN?

Respecto a la causa técnica del accidente, la gobernadora Rocío Nahle señaló que el evento se produjo por una súbita expansión de material incandescente generada por la presencia de oxígeno en el área de trabajo.

La gobernadora señaló que la prioridad es atender a quienes lo requieran y adelantó que se realizará un análisis para determinar mejor las causas del accidente.

YA NO EXISTE RIESGO PARA LA POBLACIÓN EN LA ZONA

El Gobierno del Estado informó que la zona se encuentra completamente acordonada para facilitar el trabajo de los rescatistas. Asimismo, aclaró que no existe riesgo inmediato para la población civil cercana.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar transitar o acercarse al perímetro del accidente mientras continúan las labores de control y se inician las investigaciones oficiales.