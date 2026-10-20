Aprueba Senado Ley de Economía Digital

“El problema no está en digitalizar. El problema está en obligar. El problema está en que se abre la puerta para que, en determinados sectores y actividades, los pagos digitales y electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago” , sostuvo el emecista Francisco Daniel Barreda.

Con el rechazo de las bancadas opositoras, que alegaron que fomentará la exclusión en vez de la inclusión, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado, con 72 votos, la Ley de Economía Digital para favorecer el pago en esa modalidad.

“Es decir, que desde una oficina del gobierno se pueda decidir en qué actividades una persona ya no podrá pagar en efectivo. Y esa es una diferencia enorme. Porque una cosa es darle más opciones a la gente, y otra muy distinta es quitarle opciones a la gente. Eso no es inclusión. Eso es exclusión digital”.

Por el PAN, el senador José Máximo García cuestionó: “Morena pretende eliminar el efectivo. ¿En qué país viven? ¿Para cuál México están legislando? Segundo, la inflación digital que pagará el consumidor.

“Obligar a una PyME, a un comerciante de mercado a cobrar exclusivamente por medio digital significa forzarlo a contratar internet, rentar una terminal, pagar comisiones bancarias que van del 1.5 al 4.5 por cada venta. ¿Y quién pagará este plato roto? El consumidor final. Como el pequeño comercio no puede absorber ese costo, le va a subir el precio al huevo, a la leche, a las tortillas.¡Felicidades al oficialismo! inventaron la inflación digital por decreto”.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que la disposición del pago digital no será obligatoria.