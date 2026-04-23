Habla Sheinbaum sobre el caso del médico anestesiólogo presuntamente extorsionado por aseguradoras en Coahuila

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso del médico anestesiólogo José Ángel Zamora, que ha denunciado presuntas extorsiones de aseguradoras y autoridades en el proceso penal en su contra por la muerte de una paciente odontopediátrica en Saltillo. De acuerdo a la reportera, la denuncia se hizo con las autoridades correspondientes y se dieron a conocer las llamadas, y otros médicos ya comenzaron a denunciar que ellos también han sido víctimas de dos aseguradoras.

A lo que Sheinbaum respondió que las aseguradoras están reguladas, y que hay un área de regulación de las aseguradoras, y que en todo caso se revise esta área de la Secretaría de Hacienda su actuación y que en todo caso la Fiscalía de Coahuila, también lo revise. Aseguró que no es un tema generalizado, si acaso de dos aseguradoras. “Hay que preguntarle al Gobierno del Estado, los médicos están protegidos. No se puede hacer de un dato particular una generalización a todo el país. Eso debe quedar muy claro”, expresó. Añadió que los médicos acceden a aseguradoras, para su protección y que en esos casos particulares, se pedirá al área de Hacienda que regula las aseguradoras que pueda revisarlo, y que los Gobiernos de los estados que también hagan su investigación, en caso de que un funcionario público esté participando en un acto ilegal.

CASO JOSÉ ÁNGEL ZAMORA El caso del anestesiólogo José Ángel Zamora Ríos, acusado por la muerte de una niña de cuatro años durante un procedimiento dental en Saltillo, dio un giro reciente luego de que se confirmara que alcanzó un acuerdo reparatorio con la familia de la menor, mientras continúan las investigaciones en torno a la odontopediatra que encabezó la intervención. Los hechos ocurrieron cuando la menor acudió a una clínica dental para someterse a un procedimiento odontológico bajo sedación. Durante la intervención, la niña presentó complicaciones graves derivadas de una reacción adversa a la anestesia, situación que no pudo ser controlada oportunamente y que derivó en su fallecimiento. Tras el deceso, la Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades entre los profesionales de la salud que participaron en la atención. El anestesiólogo José Ángel Zamora fue señalado como uno de los presuntos responsables por negligencia médica, lo que provocó la movilización de integrantes del gremio médico. En respuesta a las acusaciones, Zamora sostuvo públicamente que fue dejado solo por las aseguradoras encargadas de respaldarlo legalmente y afirmó que las decisiones médicas que derivaron en la tragedia no dependieron exclusivamente de él. Su caso generó respaldo del movimiento “Yo Soy Médico 17”, cuyos integrantes denunciaron que el especialista estaba siendo objeto de una injusta criminalización del ejercicio médico. Mientras las investigaciones avanzaban, la defensa del anestesiólogo denunció presuntas presiones económicas y actos de extorsión relacionados con el proceso judicial. Sin embargo, en días recientes se confirmó que Zamora y la familia de la menor lograron concretar un acuerdo reparatorio, mecanismo legal que permite resolver parcialmente el conflicto entre las partes. A pesar de este acuerdo, las autoridades mantienen abierta la indagatoria para esclarecer la actuación del resto del personal médico involucrado, particularmente la de la odontopediatra responsable del procedimiento. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal del personal médico ante eventos adversos en procedimientos clínicos, así como sobre la actuación de aseguradoras y protocolos de atención en intervenciones de riesgo en menores de edad.

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