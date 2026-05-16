Arden redes sociales por intento de cambio escolar por el Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Arden redes sociales por intento de cambio escolar por el Mundial
    La decisión inicial de la SEP fue ampliamente cuestionada en redes sociales, luego de las críticas se reculó y se mantuvo el calendario. X

Análisis de MW Group muestra que la mayoría de mensajes criticaron el intento de recorte por parte de la SEP

La propuesta de modificar el calendario escolar por el Mundial de Futbol desató una ola de críticas y burlas en redes sociales, al grado de convertirse en uno de los temas más relevantes de la conversación sociodigital en México durante la segunda semana de mayo.

De acuerdo con el reporte “Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos”, elaborado por MW Group, el intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin de cursos al 5 de junio provocó rechazo por considerar la medida improvisada y ajena a las prioridades educativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/siempre-no-la-sep-no-hara-modificaciones-en-el-calendario-escolar-2026-AG20626420

El análisis señala que 48.1 por ciento de las narrativas detectadas en la red social X criticaron el recorte del calendario escolar y atribuyeron la decisión a la intención de reducir la movilidad durante los días del Mundial. Otro 15.4 por ciento calificó las medidas del actual gobierno como improvisadas.

Además, usuarios cuestionaron declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, respecto a que las escuelas “no son lugar de resguardo” para las infancias. También se documentaron críticas luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyera parte del rechazo a una campaña contra el funcionario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/celebra-la-unpf-en-coahuila-que-sep-mantenga-cierre-del-ciclo-escolar-hasta-julio-JH20638537

El reporte destaca que la controversia obligó a revertir la modificación y mantener el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio. Incluso, entidades como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato expresaron inconformidad con el cambio.

MW Group contextualizó que la discusión sobre el calendario escolar coincidió con otros temas de alta conversación digital, como las movilizaciones de madres buscadoras durante el Día de las Madres y la preocupación por posibles brotes de hantavirus.

Sobre el 10 de mayo, el estudio documentó críticas hacia el discurso oficial sobre la violencia contra las mujeres, luego del asesinato de una madre buscadora y su hija, además de las protestas de colectivos que exigieron la localización de desaparecidos.

En cuanto al hantavirus, la conversación estuvo marcada por memes, especulaciones sobre una nueva pandemia y debates sobre contagios reportados en otros países, aunque también circularon teorías conspirativas y desinformación en torno a la enfermedad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Redes sociales

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?