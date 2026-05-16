Arden redes sociales por intento de cambio escolar por el Mundial

La propuesta de modificar el calendario escolar por el Mundial de Futbol desató una ola de críticas y burlas en redes sociales, al grado de convertirse en uno de los temas más relevantes de la conversación sociodigital en México durante la segunda semana de mayo. De acuerdo con el reporte “Análisis de la Conversación Sociodigital y Riesgos Políticos”, elaborado por MW Group, el intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar el fin de cursos al 5 de junio provocó rechazo por considerar la medida improvisada y ajena a las prioridades educativas.

El análisis señala que 48.1 por ciento de las narrativas detectadas en la red social X criticaron el recorte del calendario escolar y atribuyeron la decisión a la intención de reducir la movilidad durante los días del Mundial. Otro 15.4 por ciento calificó las medidas del actual gobierno como improvisadas.

🔴No sabía que teníamos que pedirle permiso al Gobierno para hacerle ver que están tomado una decisión equivocada en materia educativa que iba a afectar a 23.4 millones de estudiantes: @marco_fdezm, coord. del Programa de Anticorrupción y Educación de @mexevalua #AsíLasCosasW... pic.twitter.com/N5PPzAjErW — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 12, 2026

Además, usuarios cuestionaron declaraciones del titular de la SEP, Mario Delgado, respecto a que las escuelas “no son lugar de resguardo” para las infancias. También se documentaron críticas luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyera parte del rechazo a una campaña contra el funcionario.

El reporte destaca que la controversia obligó a revertir la modificación y mantener el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio. Incluso, entidades como Jalisco, Nuevo León y Guanajuato expresaron inconformidad con el cambio. MW Group contextualizó que la discusión sobre el calendario escolar coincidió con otros temas de alta conversación digital, como las movilizaciones de madres buscadoras durante el Día de las Madres y la preocupación por posibles brotes de hantavirus.

Sobre el 10 de mayo, el estudio documentó críticas hacia el discurso oficial sobre la violencia contra las mujeres, luego del asesinato de una madre buscadora y su hija, además de las protestas de colectivos que exigieron la localización de desaparecidos. En cuanto al hantavirus, la conversación estuvo marcada por memes, especulaciones sobre una nueva pandemia y debates sobre contagios reportados en otros países, aunque también circularon teorías conspirativas y desinformación en torno a la enfermedad.

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