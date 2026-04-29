Ariadna Montiel da espaldarazo a Leticia Amaya; afirma que fortalecerá los programas del Bienestar

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México
/ 29 abril 2026
    Ariadna Montiel da espaldarazo a Leticia Amaya; afirma que fortalecerá los programas del Bienestar
    Ariadna Montiel deja Bienestar y respalda a Leticia Ramírez. Los programas sociales continúan como derechos constitucionales en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

La salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar marca un relevo clave. Leticia Ramírez Amaya asume con el reto de fortalecer los programas sociales

La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría del Bienestar marca un momento relevante en la política social del país. Tras confirmarse su renuncia, la exfuncionaria expresó públicamente su respaldo a Leticia Ramírez Amaya, quien asume la titularidad de la dependencia.

A través de sus redes sociales, Montiel aseguró que la institución “queda en buenas manos” y destacó que su sucesora tendrá la tarea de consolidar y fortalecer los Programas del Bienestar, considerados pilares en la política social de los últimos años.

La decisión fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien explicó que Montiel solicitó su salida para integrarse a nuevas tareas dentro de Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ariadna-montiel-deja-la-secretaria-del-bienestar-y-leticia-ramirez-la-reemplaza-ira-a-morena-BC20337372

“Sepan que los programas están como siempre, en la Constitución”, afirmó la mandataria, al enviar un mensaje de continuidad a millones de beneficiarios en todo el país.

PROGRAMAS SOCIALES COMO DERECHOS CONSTITUCIONALES

Uno de los aspectos más destacados durante la gestión de Montiel fue la consolidación de los Programas del Bienestar como derechos constitucionales. Esta transformación se concretó a finales de 2024, en coordinación con el gobierno federal.

Las reformas impulsadas en los artículos 4° y 27° de la Constitución, en continuidad con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, establecieron que apoyos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y pescadores no puedan ser eliminados.

Este cambio jurídico garantiza la permanencia de programas sociales clave, independientemente de cambios administrativos o políticos, fortaleciendo el acceso a apoyos económicos como un derecho.

“Ya nadie puede quitarle la pensión ni los programas al pueblo de México”, reiteró Sheinbaum en un mensaje difundido tras el relevo en la Secretaría.

UN CAMBIO EN MEDIO DE AJUSTES POLÍTICOS

La salida de Montiel no ocurre en un vacío. Forma parte de una serie de movimientos dentro de Morena con miras a los procesos electorales de 2027, donde el partido busca fortalecer su estructura interna.

En este contexto, también se han registrado cambios como la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia partidista para integrarse al gobierno federal en un nuevo encargo.

Fuentes cercanas al partido apuntan a que Montiel podría asumir un rol estratégico dentro del movimiento, en una etapa donde se prioriza la reorganización política.

“Son ajustes necesarios para fortalecer el proyecto”, señalan voces internas, al referirse a los cambios recientes dentro de la estructura partidista.

EL RETO DE FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Con la llegada de Leticia Ramírez Amaya, el principal desafío será consolidar los avances alcanzados y garantizar la operación eficiente de los programas sociales en todo el país.

Entre sus responsabilidades destacan:

· Mantener la correcta dispersión de apoyos

· Fortalecer la cobertura en comunidades vulnerables

· Asegurar la transparencia en la entrega de recursos

El enfoque de la nueva administración se centra en preservar la estructura existente, al tiempo que se optimizan los mecanismos de atención a la población beneficiaria.

La continuidad de estos programas es clave para millones de mexicanos, especialmente en zonas rurales y sectores de bajos ingresos, donde representan una fuente esencial de apoyo económico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/esquiva-ariadna-montiel-preguntas-sobre-su-futuro-en-morena-FG20264302

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CAMBIO EN BIENESTAR

· Ariadna Montiel estuvo al frente de Bienestar entre 2022 y 2026

· Los programas sociales están protegidos por la Constitución desde 2024

· El relevo ocurre rumbo al proceso electoral de 2027

· Morena realiza ajustes internos en su estructura política

· Millones de personas dependen de los Programas del Bienestar en México

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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