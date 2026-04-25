Esquiva Ariadna Montiel preguntas sobre su futuro en Morena

CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, evitó pronunciarse sobre un posible interés para ocupar la dirigencia nacional de Morena, tras la salida de Luisa María Alcalde. La funcionaria fue cuestionada sobre su futuro político luego de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la atención a personas afectadas por las lluvias severas registradas en Hidalgo en octubre del año pasado.

“No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Ya venimos a informar del plan, de lo que hemos en la atención a la emergencia por las lluvias”, declaró Montiel Reyes ante los cuestionamientos. La secretaria también evitó responder si le interesa participar en el proceso para dirigir Morena y si ha conversado sobre el tema con la mandataria federal.

Ariadna Montiel destacó durante la asamblea los programas de bienestar y la atención realizada a través de los servidores de la nación en las comunidades afectadas. “La presidenta estuvo aquí en el territorio junto a la gente, no se esperó a que pasaran los días ni que se resolvieran los trámites burocráticos que en el pasado se hacían. Se actuó como se debe actuar cuando hay una emergencia: llegando a las comunidades, tocando puerta por puerta y acompañando a las familias, por eso estamos aquí nuevamente”, afirmó.

La Secretaría de Bienestar implementó mil brigadas conformadas por cinco mil servidores de la nación, quienes fueron desplegados en 3 mil 254 localidades para atender a la población afectada. La dependencia censó 104 mil viviendas en los 119 municipios afectados por las lluvias, como parte de las acciones para identificar daños y canalizar apoyos directos. La inversión social para los apoyos directos asciende a 7 mil 426 millones de pesos, destinados a la limpieza de viviendas y a la atención de las familias damnificadas.

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