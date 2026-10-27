Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano del Chapo, tras acusación de Héctor de Mauleón

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    Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano del Chapo, tras acusación de Héctor de Mauleón
    CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de MORENA, anuncio que interpondrá denuncias penales en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por difamación luego de que la panista la señalará de haberse reunido con líder del crimen organizado, esto durante su conferencia semanal. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo Nava

La dirigente de Morena rechaza presuntos nexos con el crimen organizado y exige pruebas sobre la columna periodística.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, negó tener relación con el crimen organizado o haber tenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano” y hermano de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

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Sus declaraciones ocurren en una respuesta a la columna publicada por el periodista Héctor de Mauleón. En dicho texto, se asegura que la dirigente sostuvo un encuentro con el presunto operador operador del Cártel de Sinaloa a principios de año en la región de Chihuahua.

RECHAZO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Durante una gira de trabajo en La Paz, Baja California Sur, la líder de Morena desmintió las versiones periodísticas ante los medios de comunicación.

”Rechazamos tajantemente que haya hayamos tenido, ni tendremos, alguna relación con personas del crimen organizado. En lo absoluto”, señaló la mandataria.

Montiel Reyes defendió la trayectoria de su partido y aseguró que el trabajo del movimiento se concentra únicamente en atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, calificó las acusaciones como falsas y cuestionó la falta de evidencias directas en la publicación.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

La controversia comenzó tras la difusión de un informe que, según la columna periodística de Héctor de Mauleón, se basa en reportes de inteligencia federal. El texto señala un presunto acuerdo político en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Por su parte, el articulista ratificó lo expuesto en sus redes sociales. De Mauleón afirmó que sostiene cada palabra de su escrito y que la información publicada proviene de fuentes e informes oficiales de las autoridades.

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SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y POSTURA POLÍTICA

La presidenta de Morena presentó una solicitud formal de derecho de réplica ante el medio donde se difundió la columna. Montiel argumentó que se presentaron hipótesis no comprobadas como si fueran hechos confirmados, afectando su reputación.

Finalmente, la dirigencia atribuyó estos señalamientos a un intento de desgaste político en su contra. Las reacciones en plataformas digitales continúan divididas entre sectores que exigen investigaciones formales y quienes consideran que se trata de un ataque sin sustento.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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