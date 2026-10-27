Ariadna Montiel niega reunión con “El Guano”, hermano del Chapo, tras acusación de Héctor de Mauleón

Ariadna Montiel , presidenta nacional de Morena, negó tener relación con el crimen organizado o haber tenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano” y hermano de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

Sus declaraciones ocurren en una respuesta a la columna publicada por el periodista Héctor de Mauleón. En dicho texto, se asegura que la dirigente sostuvo un encuentro con el presunto operador operador del Cártel de Sinaloa a principios de año en la región de Chihuahua.

RECHAZO EN CONFERENCIA DE PRENSA

Durante una gira de trabajo en La Paz, Baja California Sur, la líder de Morena desmintió las versiones periodísticas ante los medios de comunicación.

”Rechazamos tajantemente que haya hayamos tenido, ni tendremos, alguna relación con personas del crimen organizado. En lo absoluto”, señaló la mandataria.

Montiel Reyes defendió la trayectoria de su partido y aseguró que el trabajo del movimiento se concentra únicamente en atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, calificó las acusaciones como falsas y cuestionó la falta de evidencias directas en la publicación.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

La controversia comenzó tras la difusión de un informe que, según la columna periodística de Héctor de Mauleón, se basa en reportes de inteligencia federal. El texto señala un presunto acuerdo político en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Por su parte, el articulista ratificó lo expuesto en sus redes sociales. De Mauleón afirmó que sostiene cada palabra de su escrito y que la información publicada proviene de fuentes e informes oficiales de las autoridades.