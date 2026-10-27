Renuncian al INE tres directivos ligados a Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo

CDMX.- Al menos tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia este martes, en medio de la crisis generada por los vínculos entre la expresidenta Guadalupe Taddei y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Se trata de Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática. También se dijo que renunció un funcionario de Administración, y se presume que es Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

De acuerdo con fuentes del INE, los tres llegaron al INE por recomendación de Hernández Casillas y sus nombramientos fueron avalados por gestiones de Guadalupe Taddei. Se trata de los funcionarios dados a conocer por el diario “Reforma” en un imagen la semana pasada.

ESPERAN RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE CONTRATOS La baja de estos funcionarios se dio a conocer en una reunión de representantes de partidos políticos con consejeros electorales del INE, donde se les anunció el nombramiento de Blanca Cruz como presidenta provisional del INE. Aunque el coordinador de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (INE), José Alberto Pérez de Acha, participó en comidas fuera del órgano electoral con el cuestionado proveedor José Alfredo Hernández Casillas, dijo no tener “relación comercial” con él. “Reforma” dio a conocer la semana pasada imágenes donde Pérez de Acha aparece en una comida con el proveedor Hernández Casillas; con la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei; así como con un grupo de funcionarios ligados a la red de anomalías en contratos del órgano electoral.

Entrevistado esta mediodía en la sede del INE, José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática del órgano electoral, dijo que esperará los resultados de las investigaciones en torno a las anomalías en contratos en el órgano electoral. “Está en curso y esa investigación, pues, dirá los resultados”, dijo el funcionario.

DESCONOCEN RELACIÓN COMERCIAL CON HERNÁNDEZ CASILLA Pérez de Acha alegó tener una “junta muy importante para salvar un proceso electoral” y se negó a detener para dar más información, ¿No incurrió en conflicto de interés por estos videos en los que aparece en reuniones fuera del INE?, se le cuestionó: “No tengo ninguna relación comercial con el señor”, respondió.

¿Pero qué hacía en una reunión con un proveedor?, se inquirió: “Ya, con permiso, con permiso”. - Dicen que él lo lo recomendó. “No es cierto eso, eso no es cierto”.