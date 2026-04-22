Ariadna Montiel tiene derecho de buscar cargo en Morena, pero debe dejar el gobierno: Sheinbaum

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México
/ 22 abril 2026
    Ariadna Montiel tiene derecho de buscar cargo en Morena, pero debe dejar el gobierno: Sheinbaum
    La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que cualquier funcionario que busque participar en Morena debe separarse de su cargo, en línea con reglas de equidad política. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum señala que Ariadna Montiel puede competir en Morena, pero deberá dejar su cargo en el gobierno federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó una postura clara sobre la participación de funcionarios en procesos partidistas. En particular, se refirió al caso de Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, ante versiones que la colocan como posible aspirante dentro de Morena.

Sheinbaum señaló que Montiel tiene derecho a competir políticamente, pero dejó en claro que deberá separarse de su cargo en el gobierno si decide hacerlo. Esta regla, explicó, no es exclusiva para un caso específico, sino que aplica de manera general.

El planteamiento forma parte de una línea institucional que busca evitar conflictos de interés y garantizar condiciones equitativas para quienes participan en procesos internos de partidos políticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-llamara-a-maru-campos-por-participacion-de-agentes-de-la-cia-en-chihuahua-LL20187837

SIN DEFINICIÓN FORMAL HASTA AHORA

Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que, hasta el momento, no existe una manifestación formal por parte de Montiel sobre su intención de contender por algún cargo partidista.

“Siempre platicamos de muchos temas, pero ella no ha manifestado nada en particular”, señaló Sheinbaum, al referirse a las conversaciones que suelen darse dentro del gabinete federal.

Aun así, reconoció que este tipo de escenarios forman parte de la dinámica política actual, especialmente en un contexto donde comienzan a perfilarse figuras rumbo a futuros procesos electorales.

CONDICIONES DE EQUIDAD EN PROCESOS INTERNOS

La presidenta reiteró que la separación del cargo es un requisito indispensable para cualquier funcionario que busque competir. La medida, explicó, tiene como objetivo asegurar que no existan ventajas indebidas dentro de los procesos internos.

“Tiene todo el derecho, pero tiene que dejar el gobierno”, enfatizó, al subrayar que la norma aplica sin excepciones dentro de su administración.

Este posicionamiento refuerza la idea de mantener una división clara entre las responsabilidades de gobierno y las aspiraciones políticas, en un entorno donde ambas esferas suelen coincidir.

RESPALDO AL COMITÉ DE MORENA

En paralelo, Sheinbaum expresó su respaldo al Comité de Morena, destacando que mantiene una valoración positiva sobre su trabajo y funcionamiento interno.

La presidenta señaló que su opinión favorable no se limita a figuras visibles como Luisa María Alcalde, Carolina Rangel o Andrés Manuel López Beltrán, sino que abarca a todos los integrantes del órgano partidista.

Sin embargo, también dejó claro que no interviene directamente en sus decisiones. “No es algo en lo que yo esté metida”, afirmó, al marcar distancia entre su rol como presidenta y la vida interna del partido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-federal-no-tenia-conocimiento-de-que-agentes-de-la-cia-participaban-en-operativo-en-chihuahua-sheinbaum-LL20186951

DATOS CURIOSOS

• Funcionarios que buscan cargos de elección deben renunciar para competir en procesos internos

• Morena define sus liderazgos a través de órganos colegiados como su Comité Nacional

• La Secretaría del Bienestar es una de las dependencias con mayor alcance social en México

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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