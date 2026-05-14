Arman operativo en colegio privado de Monterrey por amenaza de balacera

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    Arman operativo en colegio privado de Monterrey por amenaza de balacera
    Autoridades municipales desplegaron un operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey (CUM) ante amenazas de un ataque armado este jueves. POLICÍA MONTERREY
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    Autoridades municipales desplegaron un operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey (CUM) ante amenazas de un ataque armado este jueves. POLICÍA MONTERREY
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    Autoridades municipales desplegaron un operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey (CUM) ante amenazas de un ataque armado este jueves. POLICÍA MONTERREY

Se trata del Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey; circuló en medios comunicado de institución donde ofrecen recompensa

MONTERREY, NL.- Autoridades municipales desplegaron un operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey (CUM) ante amenazas de un ataque armado este jueves.

Además, los padres de familia y maestros implementaron el Operativo Mochila luego de que ayer fueron localizadas unas pintas con amenazas en el área de sanitarios de la institución educativa, ubicada en el ayuntamiento de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amenaza-de-tiroteo-causa-alarma-en-secundaria-de-nuevo-leon-GG20151340

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que oficiales de la Policía de Monterrey implementaron un operativo preventivo para brindar seguridad ante presuntas amenazas.

Desde temprana hora arribaron al lugar elementos de Proximidad y del Grupo Canino, que tienen a cargo los dispositivos en las instituciones educativas.

El plantel se ubica sobre la avenida Gonzalitos, en la colonia San Jerónimo, en donde los padres de familia y el personal docente se encargó de implementar el Operativo Mochila.

“Desde el miércoles, los padres de familia recibieron un comunicado del centro escolar donde se notifica que en unos de los sanitarios encontraron una leyenda de la amenaza de ataques, por lo que se optó por tomar medidas preventivas”, indicó la Secretaria de Seguridad Pública de Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suman-al-menos-nueve-amenazas-de-tiroteo-en-escuelas-de-coahuila-en-dos-meses-en-saltillo-registra-la-ultima-PD20545965

Destacó que ante esta situación se desplegó el operativo al exterior de la institución y se brindó apoyo con el Grupo Canino.

“La corporación regiomontana se mantendrá en contacto permanente con directivos y maestros para brindar pláticas preventivas en dicha institución”, indicó.

Medios de comunicación de Nuevo León publicaron el comunicado del CUM a padres y madres de familia, donde se informaba la implementación de Operativo Mochila, así como una recompensa a quien ayude a identificar al alumno responsable de la pinta.

Firmado por el director de la institución, Alejandro Mayoral Saldaña señala que “nuevamente realizaron una pinta en los baños de la escuela que se puede interpretar como una amenaza”, dice el comunicado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/registran-nueva-amenaza-de-tiroteo-en-primaria-de-saltillo-DD20543653

Además de quien ayude a identificar al responsable, el colegio ofreció de recompensa condonar las últimas dos colegiaturas del actual ciclo escolar, junto a que la denuncia será completamente anónima y “la información se tratará de manera confidencial”, como medida de responsabilidad para “cuidar la seguridad propia y la de los demás”.

Desde marzo y abril comenzó a surgir presuntamente un reto viral de TikTok en las escuelas de México, el trend conocido como Mañana tiroteose caracteriza por dejar mensajes escritos en baños o paredes de escuelas, donde advierten de una balacera; presentaron un auge considerable después del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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