Arresta migración de EU a Mauricio Quintanilla propietario de TUM

México
/ 8 diciembre 2025
    Arresta migración de EU a Mauricio Quintanilla propietario de TUM
    TUM se presenta como una empresa líder en soluciones de transporte y logística con más de 80 años y con presencia en 15 ciudades. FOTO: EL UNIVERSAL

Versiones periodísticas señalaron que su detención se dio debido a que su visa se encontraba vencida

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, propietario de la empresa Transportes Unidos Mexicanos (TUM).

De acuerdo con el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Quintanilla Hernández se encuentra en el centro de detención de Adelanto, California.

TE PUEDE INTERESAR: Delincuencia Organizada y no Terrorismo... así calificó la FGR explosión en Coahuayana, Michoacán

Versiones periodísticas señalaron que su detención se dio debido a que su visa se encontraba vencida.

Quintanilla Hernández, quien también es socio de la empresa Energía del Valle de México (EVM), ha enfrentado acusaciones de fraude y el año pasado, según registros de prensa, se le giró una orden de aprehensión por el delito de falsedad en declaraciones en la capital del país.

TUM se presenta como una empresa líder en soluciones de transporte y logística con más de 80 años y con presencia en 15 ciudades, entre ellas Nuevo Laredo, Tijuana y Monterrey.

Temas


Arrestos
Migración

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los restaurantes de alta gama son los que registran la mayor caída en el consumo.

Saltillo: Resiente la Región baja en consumo de restaurantes y hoteles

Profesores habrían pagado por obtener una incapacidad médica, lo cual sería violatorio de la Ley del ISSSTE.

Coahuila: Detectan casos de profes que pagaron para simular incapacidades

El fin de un hilo, la industria textil se deshace

El fin de un hilo, la industria textil se deshace
La planta de Ensamble de GM ya está bajo paro técnico y seguirá hasta la primera semana de 2026.

Coahuila: Arranca planta de Ensamble de GM con paro técnico de fin de año... ¡de un mes!
En 2025 las aerolíneas obtendrán 157 mil millones de dólares a escala mundial por servicios complementarios, lo que equivale a un crecimiento de 5.7% respecto al año anterior.

Vuelos de 600 pesos terminan al triple por cargos extra: aerolíneas viven del servicio complementarios
La FGR reclasificó la explosión en Coahuayana como delincuencia organizada. Cinco muertos, 12 heridos y un municipio atrapado en la pugna entre grupos criminales.

Delincuencia Organizada y no Terrorismo... así calificó la FGR explosión en Coahuayana, Michoacán
Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno mantiene la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, desestimando expectativas de ruptura y subrayando que los principios de la 4T permanecen intactos.

‘Es continuidad’... Sheinbaum reafirma prolongación de gobierno de AMLO y la 4T con celebración en el Zócalo
Los Globos de Oro 2026 presentan una lista de nominados que incluye a Guillermo del Toro y la esperada cinta Frankenstein, en un año donde la competencia se perfila cerrada rumbo al Oscar.

Globos de Oro 2026... Lista de nominados incluidos Guillermo del Toro, Diego Luna y Frankenstein