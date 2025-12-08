Arresta migración de EU a Mauricio Quintanilla propietario de TUM

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron al empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, propietario de la empresa Transportes Unidos Mexicanos (TUM).

De acuerdo con el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Quintanilla Hernández se encuentra en el centro de detención de Adelanto, California.

Versiones periodísticas señalaron que su detención se dio debido a que su visa se encontraba vencida.

Quintanilla Hernández, quien también es socio de la empresa Energía del Valle de México (EVM), ha enfrentado acusaciones de fraude y el año pasado, según registros de prensa, se le giró una orden de aprehensión por el delito de falsedad en declaraciones en la capital del país.

TUM se presenta como una empresa líder en soluciones de transporte y logística con más de 80 años y con presencia en 15 ciudades, entre ellas Nuevo Laredo, Tijuana y Monterrey.