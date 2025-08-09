La INM hace censo de migración a caravana ‘Éxodo de justicia’ para regular situación migratoria

México
/ 9 agosto 2025
    La INM hace censo de migración a caravana ‘Éxodo de justicia’ para regular situación migratoria
    La INM hace censo de migración a caravana ‘Éxodo de justicia’ FOTO: CUARTO OSCURO | Moisés Pablo Nava

Claudia Sheinbaum ofrece a la población migrante la posibilidad de regresar a sus países o trabajar en México

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) inició el censo de los integrantes de la caravana migrante denominada “Éxodo de justicia” para saber el tipo de trámite que realizaron para regular su situación migratoria y la respuesta que brindarán una vez analizado cada caso.

El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia mañanera que las opciones que ofrecen a la población migrante que salió de esta ciudad en caravana el pasado miércoles, es desde la repatriación a sus países de origen hasta la posibilidad de tener empleo en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Súbele, pariente! Sheinbaum estrena ‘Estamos todos’, canción de Intocable dedicada a migrantes (VIDEO)

De acuerdo con la venezolana Keyla, personal del INM y del grupo de protección al migrante Beta Sur, arribaron a las 14:00 horas de este sábado a la unidad deportiva “Salomón González Blanco”, que se ubica en el poblado de Escuintla, donde descansa el contingente.

Pidieron a los migrantes, en su mayoría provenientes de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y Centroamérica, organizarse en filas para entrevistar a cada uno, para corroborar los datos personales y el tipo de trámite que realizaron.

Algunos de los migrantes externaron su preocupación y temor a ser engañados, pero accedieron a participar en el censo y esperar la respuesta de las autoridades mexicanas.

Sin embargo, indicaron que la caravana reanudará su caminata la madrugada del domingo con destino al municipio de Mapastepec, para lo cual tendrán que caminar unos 35 kilómetros.

PADRES ECUATORIANOS PIDEN A SHEINBAUM CONDONAR MULTAS DE MIGRACIÓN

Los ecuatorianos Johnny Fabricio y Jennyfer Magdalena, padres de Itzel Guadalupe, bebé mexicana de ocho meses de nacida que viaja en la caravana migrante, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum les condone la multa de la regularización por vínculo familiar.

‘Pedimos a la presidenta de México que no nos cobren la multa de 44 mil pesos, somos unos padres que no tenemos, somos de bajos recursos, le suplico que nos ayude’.

La familia integrada por dos adultos, así como sus tres menores hijos: Esteven Ariel, de 13, Teylor Matías de 2 y la bebé mexicana Itzel Guadalupe; viajan en la caravana “Éxodo de justicia” debido a que no pudieron pagar una multa de 44 mil pesos para regular su situación migratoria.

Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) les negó el estatus de la condición de refugiado; pero también la falta de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Abrirá EU su mayor centro de detención para migrantes en una base militar en Texas

Ahora, la única esperanza es llegar con la caravana a la Ciudad de México en busca de papeles migratorios y trabajo bien remunerado.

Temas


Censo
Migración

Organizaciones


INM

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado