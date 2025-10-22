Arrestan a segundo posible implicado en feminicidio de Gustavo A. Madero

Los implicados en el crimen iniciaron un incendio que acabó con la vida de la victima, según informó la Fiscalía de CDMX

El 22 de octubre se reportó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a una segunda persona implicada en el feminicidio, ocurrido el 16 de octubre en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Se informó que tras la detención de Hugo ‘N’, como posible implicado en el feminicidio, se arrestó a Eddy ‘N’ de 24 años. Las autoridades detallaron que el presunto culpable pudo haber iniciado el incendio dentro del hogar de la víctima de feminicidio, en la colonia Defensores de la República.

Presuntamente, el primer detenido ayudó a los responsables del feminicidio, a huir del sitio en un taxi.

Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la misma alcaldía’ se redactó en el informe.

Eddy ‘N’ fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para residir ahí, mientras las autoridades continuan con las investigaciones correspondientes.

