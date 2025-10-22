Arrestan a segundo posible implicado en feminicidio de Gustavo A. Madero

El 22 de octubre se reportó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a una segunda persona implicada en el feminicidio, ocurrido el 16 de octubre en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Se informó que tras la detención de Hugo ‘N’, como posible implicado en el feminicidio, se arrestó a Eddy ‘N’ de 24 años. Las autoridades detallaron que el presunto culpable pudo haber iniciado el incendio dentro del hogar de la víctima de feminicidio, en la colonia Defensores de la República.

