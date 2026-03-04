Arrestan a síndica, regidora y tesorero de Amacuzac por extorsión

La síndica, una regidora y el tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, fueron detenidos bajo acusaciones de extorsión agravada, en un operativo de seguridad desplegado en la sede de la Alcaldía en el marco del “Operativo Enjambre”.

Poco después del mediodía de ayer fueron aprehendidos Patricia Cambray Montufar, quien se desempeñaba como regidora; Azucena Ortega, síndica municipal, y Alejandro Bladimir, quien fungía como tesorero.

”Desplegamos un operativo interinstitucional conjunto, dentro de las acciones de la estrategia nacional contra la extorsión, para la ejecución de una orden de cateo al edificio del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac”, indicó el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Indicó además que, de manera paralela, las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de cateo en un domicilio particular de la colonia Centro del municipio, donde fue detenido Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo La Familia Michoacana, con presencia en Amacuzac y Puente de Ixtla.