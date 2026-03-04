Arrestan a síndica, regidora y tesorero de Amacuzac por extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Arrestan a síndica, regidora y tesorero de Amacuzac por extorsión
    ”Desplegamos un operativo interinstitucional conjunto, dentro de las acciones de la estrategia nacional contra la extorsión, para la ejecución de una orden de cateo al edificio del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac”, indicó el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia. REFORMA

Fueron aprehendidos Patricia Cambray Montufar, quien se desempeñaba como regidora; Azucena Ortega, síndica municipal, y Alejandro Bladimir, quien fungía como tesorero

La síndica, una regidora y el tesorero del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, fueron detenidos bajo acusaciones de extorsión agravada, en un operativo de seguridad desplegado en la sede de la Alcaldía en el marco del “Operativo Enjambre”.

Poco después del mediodía de ayer fueron aprehendidos Patricia Cambray Montufar, quien se desempeñaba como regidora; Azucena Ortega, síndica municipal, y Alejandro Bladimir, quien fungía como tesorero.

TE PUEDE INTERESAR: INE y los partidos políticos deben moderar sus gastos: Pablo Gómez

”Desplegamos un operativo interinstitucional conjunto, dentro de las acciones de la estrategia nacional contra la extorsión, para la ejecución de una orden de cateo al edificio del Ayuntamiento Municipal de Amacuzac”, indicó el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia.

Indicó además que, de manera paralela, las fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de cateo en un domicilio particular de la colonia Centro del municipio, donde fue detenido Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como enlace y mando criminal del grupo delictivo La Familia Michoacana, con presencia en Amacuzac y Puente de Ixtla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Detenciones

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los energéticos como el gas y el petróleo son dos de los commodities que mayor alza han reportado en los últimos días.

Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán
El Ayuntamiento contará con ocho nuevos camiones para recolectar basura en la entidad.

Saltillo: compra Municipio 8 camiones de basura; evitarán alargar turnos de recolectores
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos
Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming

Marzo llega cargado de estrenos: conciertos, series y acción en streaming
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León