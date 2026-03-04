INE y los partidos políticos deben moderar sus gastos: Pablo Gómez

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, asegura que los organismos electorales gastan mucho cuando hay elecciones y tienen estructuras permanentes que no se usan, y que, cuando no hay elecciones, siguen gastando.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que se deben reducir esos gastos y que debe venir una modificación en las estructuras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos.

A unas horas de enviar la reforma electoral a la Cámara de Diputados, Gómez Álvarez adelanta una mayor fiscalización y que se va a dotar al INE de un sistema único en el mundo para revisar movimientos financieros de partidos y candidatos.

Sobre el PT y el PVEM, dice que no se necesita ser aliado de Morena para apoyar la reforma; esto es por convicción, sin necesidad de jaloneos, viendo lo que es y cuáles son sus objetivos.

”Estamos abiertos a seguir oyendo propuestas para mejorar la democracia, no para dejar todo igual, y menos para empeorar”.

Critica lo lento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y dice que no conoce un sistema de resultados preliminares que llegue al 100%.

Y acepta: “No tenemos ningún plan B”.

¿La reforma modificará el sistema de partidos?

—Eso va a modificar en cierta forma el sistema de partidos, obviamente, porque ya las cúpulas de los partidos no van a meter 200 diputadas y diputados cada tres años, así ya no... Ahí va a haber gente de carne y hueso que va a votar y va a decidir entre los candidatos por ellos postulados; todavía van a seguir postulando, según las normas de cada partido, sus propios candidatos.

Desde luego, no estamos diciendo que desaparezcan los partidos; es que existen de una forma diferente.

El otro punto es reducir el financiamiento público de los partidos (...) Sí, vamos a plantear que los organismos electorales gasten menos, sobre todo cuando no hay elecciones.

Cuando hay elecciones, los organismos gastan mucho porque tienen estructuras permanentes que no se usan, o casi no se usan cuando no hay elecciones, y siguen gastando lo mismo (...) Se tienen que reducir esos gastos, tienen que hacer una modificación de su estructura, y les pedimos a las autoridades electorales que moderen su gasto los partidos.

También tienen que moderar su gasto burocrático, porque aquí se les paga a los partidos no como en otros países; se les paga cada año.

Hay países donde no se les da financiamiento más que en el año electoral para las elecciones, que es el que tiene conexión directa con la democracia, para fortalecer a los partidos y que los partidos puedan hacer propaganda, acercarse a la gente, contratar ayudantes, promotores, etcétera.

¿Cómo será el sistema de fiscalización?

—Este elemento básico e importante de esta reforma que se está haciendo está soslayando la comunicación social, es el sistema de fiscalización.

Se va a dotar al INE de un sistema que creo que no existe en ninguna [otra] parte del mundo, [para] que todos los movimientos financieros de compras, (...) en efectivo o en cosas, van a ser informados al Instituto Nacional Electoral (...) todos los días.

Todo el sistema financiero, desde criptomonedas, obras de arte, oro, inmuebles, valores, seguros, fianzas, todo, todo, se va a informar diariamente de las operaciones que hagan partidos y candidatos.

Con quién hagan operaciones será entregado al instituto para efectos de fiscalización, para detectar algún financiamiento irregular o ilegal de los partidos, de los candidatos y candidatas en campaña.

Va a ser complicadísimo porque todo un enorme entramado de instituciones y de empresas va a estar con los ojos encima de partidos y candidatos en campaña todos los días, y no sólo en tiempos de campaña; va a ser todos los días de todos los años.

¿Los aliados de Morena están lejos o cerca de esta reforma?

—No sé cómo vaya a votar cada partido; ya veremos; eso es una discusión que en este momento no quiero dar porque no sé.

Pienso que cualquier partido debería tener su interés en apoyar esta reforma, todos; no se necesita ser aliado de Morena para apoyarla, con convicción, sin necesidad de jaloneos, viendo lo que es y cuáles son sus objetivos.

Se dice mucho que no debe haber regresiones en el sentido democrático; mejorar nuestra democracia siempre se puede.

Yo sigo esperando todavía propuestas de todos los partidos, de todos los periódicos, de todas las emisoras; quiero escuchar propuestas como nosotros estamos dando la nuestra.

Hoy se presenta la iniciativa y mañana estamos abiertos a seguir oyendo propuestas para mejorar la democracia, no para dejar todo igual y menos para empeorar.

¿Se eliminará el PREP?

—Eso ya lo tendrá que decidir el INE, (...) el cómputo se tiene que empezar el día de la elección, para qué nos esperamos tres días si el PREP nunca termina, jamás he visto un PREP de 100% (...) Vamos a empezar los cómputos como se hace en la Ciudad de México, si los compañeros del INE tienen alguna pregunta, (...) pues que se lo pregunten al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que tiene años haciéndolo.

Quién es

* Ha fungido como diputado federal en diversas ocasiones.

* Dos veces fue precandidato a la jefatura de gobierno capitalino.

* Fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.