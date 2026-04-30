Arresto en Sinaloa asegura 17 armas de alto calibre y vehículos
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El arresto se coordinó entre elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y Grupo Interinstitucional, en las comunidades de Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes
El 30 de abril se reportó que la Secretaría de Seguridad de Sinaloa detuvo a una persona, en cuya posesión había 17 armas, cinco vehículos y equipo táctico.
Se detalló que el arresto ocurrió después de que elementos del Grupo Interinstitucional se percataron de un grupo de vehículos en las proximidades de la sindicatura sinaloense, en las comunidades de Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes.
Tras reportar las actividades sospechosas, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, se coordinó un arresto. Se detalló que los vehículos, tipo camionetas, reportados por las autoridades, estaban en estado de abandono o tenían registros de haber sido robados.
En las inmediaciones del arresto, las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora FN mini calibre 5.56 x 45 milímetros; también portaba 18 cargadores para arma larga, cuatro para corta, uno para el fusil, dos cargadores de disco metálicos calibre 7.62 x 39 milímetros y 386 cartuchos de diversas capacidades.
Hasta el momento, no se ha compartido para la prensa la identidad del arrestado, ni tampoco si está vinculado con algún cártel de la región. El arresto ocurre dentro de un contexto de tensión política, ya que las autoridades de Estados Unidos han denunciado presunta colaboración entre el gobernador de Sinaloa con el cártel de los Chapitos, en materia de protección, narcotráfico y tráfico de armas.