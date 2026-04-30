Arresto en Sinaloa asegura 17 armas de alto calibre y vehículos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 abril 2026
    Arresto en Sinaloa asegura 17 armas de alto calibre y vehículos
    Seguridad Pública de Sinaloa comparte fotos del operativo Vanguardia

El arresto se coordinó entre elementos de la Fuerza Aérea Mexicana y Grupo Interinstitucional, en las comunidades de Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes

El 30 de abril se reportó que la Secretaría de Seguridad de Sinaloa detuvo a una persona, en cuya posesión había 17 armas, cinco vehículos y equipo táctico.

Se detalló que el arresto ocurrió después de que elementos del Grupo Interinstitucional se percataron de un grupo de vehículos en las proximidades de la sindicatura sinaloense, en las comunidades de Carboneras, El Espinal, Palo Verde y Los Frailes.

Tras reportar las actividades sospechosas, con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, se coordinó un arresto. Se detalló que los vehículos, tipo camionetas, reportados por las autoridades, estaban en estado de abandono o tenían registros de haber sido robados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jueza-frena-proceso-de-extradicion-de-el-jardinero-a-estados-unidos-JI20393749

En las inmediaciones del arresto, las autoridades aseguraron un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora FN mini calibre 5.56 x 45 milímetros; también portaba 18 cargadores para arma larga, cuatro para corta, uno para el fusil, dos cargadores de disco metálicos calibre 7.62 x 39 milímetros y 386 cartuchos de diversas capacidades.

Hasta el momento, no se ha compartido para la prensa la identidad del arrestado, ni tampoco si está vinculado con algún cártel de la región. El arresto ocurre dentro de un contexto de tensión política, ya que las autoridades de Estados Unidos han denunciado presunta colaboración entre el gobernador de Sinaloa con el cártel de los Chapitos, en materia de protección, narcotráfico y tráfico de armas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Tráfico De Armas
Violencia

Localizaciones


Sinaloa

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El camino morenista

El camino morenista
true

La cacocracia de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó la conferencia matutina del 30 de abril a las infancias, con un mensaje sobre derechos, sueños y bienestar, en un ambiente que combinó reflexión y momentos lúdicos.

Día del Niño en la Mañanera... Música, risas, sueños y un ‘Six Seven’
El influencer Maza Clan reaccionó a un mensaje atribuido a “El 40” durante La Mansión VIP, generando tensión entre participantes y viralización en redes.

Presunto mensaje de “El 40” a Maza Clan en La Mansión VIP desata polémica y tensión en vivo
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
Frases e imágenes por el Día del Niño 2026 destacan en redes con mensajes inclusivos que reconocen la diversidad de niñas, niños y personas no binarias.

Día del Niño en México: Frases e imágenes con mensajes para compartir en WhatsApp, Facebook e Instagram

Apuesta. La artista combina música, cine y televisión en uno de los momentos más activos de su carrera.

¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ‘Petal’ el 31 de julio
Niñas y niños de la Academia Anacondas celebran sus logros tras una destacada participación en Monterrey.

Seis cinturones y un mensaje: la niñez también compite