Jueza frena proceso de extradición de “El Jardinero” a Estados Unidos

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México
/ 30 abril 2026
    Jueza frena proceso de extradición de “El Jardinero” a Estados Unidos
    La juzgadora afirmó que la extradición de “El Jardinero” fuera de procedimiento produciría afectaciones irreparables a sus derechos humanos. FOTO: Cuartoscuro Fotógrafo Especial

Azucena Lazalde Íñiguez le concedió una suspensión en el juicio de amparo que comenzó contra su traslado al vecino país del norte fuera de procedimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza frenó la extradición a Estados Unidos de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, detenido en Nayarit el pasado lunes e identificado como uno de los posibles sucesores del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, concedió al michoacano una suspensión en el juicio de amparo que comenzó contra su traslado al vecino país del norte fuera de procedimiento.

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Lo anterior, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea llevada a cabo su entrega al gobierno de Estados Unidos, país que lo requiere por delitos de tráfico de drogas, hasta que se resuelva el juicio de amparo a través de sentencia ejecutoria.

Esta juzgadora afirmó que la extradición de “El Jardinero” fuera de procedimiento produciría afectaciones irreparables a sus derechos humanos.

Originario de Michoacán, Audias Flores Silva, “El Jardinero” o “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi”, “Mata Jefes”, es considerado el sucesor del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

DEA VE DIFÍCIL QUE CÁRTELES PIERDAN EL CONTROL DEL TRÁFICO DE COCAÍNA Y FENTANILO

Nacido en Huetamo, uno de los municipios de la convulsa Tierra Caliente michoacana, Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de “El Mencho” y después se hizo cargo de Nayarit, como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Identificado también con el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia, el presunto delincuente se movía en los estados de Jalisco y Nayarit, donde, según autoridades mexicanas, operaba grandes narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-prision-preventiva-al-guero-conta-operador-financiero-del-cjng-EI20390657

La DEA ve difícil que los cárteles mexicanos pierdan el control del tráfico de cocaína y fentanilo a los Estados Unidos, ya que no hay otros grupos de traficantes “posicionados para desafiarlos”, a corto plazo.

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