Arriba a México el presidente de Panamá, se reunirá con Sheinbaum

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    Arriba a México el presidente de Panamá, se reunirá con Sheinbaum
    La SRE indicó que ambas naciones fortalecerán sus lazos diplomáticos. Cortesía

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este martes en el AIFA al Mandatario panameño, José Raúl Mulino

CDMX.- El Canciller Roberto Velasco recibió este martes en el AIFA al Mandatario panameño, José Raúl Mulino, quien mañana se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En la terminal aérea lo recibieron además la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Raquel Serur, y el director general para Centroamérica y el Caribe, Carlos Imanol Belausteguigoitia, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presupuesto-de-profepa-cae-432-desde-2018-AG22177722

A través de una publicación en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que ambas naciones fortalecerán sus lazos diplomáticos.

“El secretario Roberto Velasco de la SRE, junto al canciller Javier Martínez-Acha, de la Embajada de Panamá, dieron la bienvenida a México al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y a su esposa, Maricel Cohen”, indicó en X.

IMPULSO AL INTERCAMBIO COMERCIAL

En la reunión de mañana, adelantó la Cancillería, se impulsará el intercambio comercial y de inversiones, el sector agropecuario y la cooperación para el desarrollo.

“La agenda presidencial de Mulino también abrirá espacio para temas de cooperación científica y tecnológica, así como asuntos multilaterales. A la vez, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá”, destacó el Gobierno de Panamá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-morena-contra-freno-a-juicio-politico-de-samuel-garcia-MG22177139

Además de la Primera Dama, al Presidente lo acompañan el Canciller panameño, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), y la Secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

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