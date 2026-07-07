Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación: Canciller

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    Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación: Canciller
    Velasco sostuvo que el gobierno ecuatoriano cometió violaciones graves al derecho internacional al ingresar a la sede diplomática. Cuartoscuro

México no restablecerá relaciones mientras no exista un desagravio por la irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito

CDMX.- El Canciller Roberto Velasco afirmó que México no tendrá ningún canal de comunicación ni restablecerá relaciones con Ecuador mientras no exista un desagravio por la irrupción policial en la Embajada mexicana en Quito y la detención del ex Vicepresidente Jorge Glas.

Velasco sostuvo que el gobierno ecuatoriano cometió violaciones graves al derecho internacional al ingresar a la sede diplomática, agredir a personal mexicano y detener a Glas, a quien México había otorgado asilo.

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“Con Ecuador no hay ningún canal de comunicación y yo creo que hay que ser muy claros: no puede haber ningún canal de comunicación”, afirmó.

“Ecuador cometió una falta muy grave, no sólo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia: invaden nuestra Embajada, agreden a nuestro personal y detienen ilegalmente a una persona que ya contaba con asilo otorgado legalmente por el gobierno de México”.

ACERCAMIENTO, CON CONDICIONES

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier acercamiento requeriría que Ecuador reconozca la irrupción y repare el daño causado a México y a la persona asilada.

“Ellos tendrían que revertir la situación, tiene que haber un desagravio y entre esos desagravios tiene que ver con la persona que está asilada en nuestra Embajada”, afirmó.

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“Tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la Embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que está asilada. De otra manera se vuelve muy complejo”.

La crisis bilateral inició el 5 de abril de 2024, cuando policías ecuatorianos ingresaron a la Embajada de México en Quito para detener a Glas, quien se había refugiado allí desde diciembre de 2023 y recibió asilo político horas antes del operativo.

MÉXICO ROMPIÓ RELACIONES EN 2024

El gobierno de Daniel Noboa justificó entonces la incursión al sostener que no permitiría que personas sentenciadas por delitos de corrupción recibieran asilo, mientras México denunció una violación a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Este martes, Velasco informó que ambos países mantienen procesos ante la Corte Internacional de Justicia. México demandó a Ecuador por el ingreso a la Embajada y Ecuador promovió otro juicio al cuestionar la legalidad del asilo concedido a Glas.

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“Hay en efecto un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, en un proceso de desahogo de argumentos. Se concluyó una primera fase en enero, que fue el desahogo de argumentos de México. Habrá otro desahogo de argumentos en agosto”, señaló.

El Canciller afirmó que México presentará sus argumentos en ambos procesos y confió en que la Corte le dará la razón, como, dijo, ocurrió con los países de la región en la Organización de Estados Americanos.

“México ha actuado conforme al derecho internacional y Ecuador cometió una serie de violaciones al derecho internacional que son, en efecto, muy graves”, sostuvo.

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