Presupuesto de Profepa cae 43.2% desde 2018

CDMX.- El presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha caído de forma constante desde 2018, según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ajustado a la inflación, el recorte representa un descenso en términos reales de 43.2%.

Anaíd Velasco, gerente de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó en entrevista para el diario “El Universal” que la reducción presupuestal afecta la capacidad de la dependencia para vigilar las condiciones de los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS). Uno de estos espacios, cuya inspección corresponde a la Profepa, fue del que escapó el tigre “Kenzo”, quien murió el pasado 2 de julio. El felino formaba parte de las instalaciones de Animal Experience México, ubicadas en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan. CLAUSURA DE ANIMAL EXPERIENCE Según la versión oficial, un veterinario encargado de interceptar al animal disparó un dardo tranquilizante, pero como estos tardan minutos en surtir efecto, el tigre se abalanzó contra él. Un elemento de seguridad disparó su arma de fuego para defender la integridad del equipo; el animal murió durante su traslado a un centro médico. Profepa clausuró Animal Experience de forma temporal tras detectar irregularidades en su plan de manejo y recuperó a otros ejemplares que se encontraban ahí, entre ellos jaguares y un oso negro.Tras el incidente, activistas y profesionales entrevistados por como la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) cuestionaron el operativo.

El presidente de AZCARM, Ernesto Zazueta, enfatizó que la experiencia del personal resulta determinante para evitar desenlaces fatales. PROFEPA EN DESVENTAJA Datos del PEF, analizados por el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México, muestran que el presupuesto de la dependencia se ha reducido de manera constante durante los últimos ocho años. Ajustado a la inflación, la Profepa contó en 2018 con recursos equivalentes a mil 456 millones 12 mil 229 pesos, mientras que para este año dispone de 827 millones 72 mil 298 pesos, una disminución real de 43.2%. Anaíd Velasco señala que la falta de fondos compromete la función de la Procuraduría desde el momento en que reduce su capacidad para pagar salarios, afectando directamente la disponibilidad de personal dedicado a labores de vigilancia e inspección.

A juicio de la especialista, Profepa enfrenta, en la práctica, una posición de desventaja frente a los sitios que vigila. La falta de inspectores reduce su capacidad de alcance. Además, algunos recintos irregulares operan en relación con poderes fácticos, como el crimen organizado o grupos empresariales, frente a los cuales el personal de campo ve comprometida su seguridad y su margen de acción. IMPACTO EN CAPACITACIÓN El recorte presupuestal también impacta en la capacitación de los inspectores, agrega Velasco, pues una inadecuada preparación puede incluso entorpecer procesos legales. “El desconocimiento de los protocolos suele romper la cadena de custodia durante las investigaciones y dificulta que los casos deriven en sanciones penales”, resalta. La Ley General de Vida Silvestre contempla dos categorías para los espacios que albergan animales silvestres: los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS), y las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza los permisos para ambas figuras y Profepa realiza las inspecciones correspondientes.

La diferencia entre ambas radica en su función. A diferencia de las UMA, los PIMVS no tienen como requisito la recuperación de especies para su reintegración a la vida libre, y agrupan tanto a criaderos y zoológicos privados como a recintos con fines comerciales. CASO DEL TIGRE KENZO Velasco considera que el problema de fondo está en la capacidad limitada de Profepa para dar seguimiento a todos los recintos que ya operan en el país. En octubre de 2025, Mariana Boy, directora de la dependencia, declaró en entrevista al periódico Reforma que la institución dispone únicamente de 500 inspectores para todo el país.

El caso del tigre Kenzo no es aislado. En los años han acontecido otras situaciones similares relacionadas con fauna silvestre, como la clausura del santuario Black Jaguar-White Tiger, en la Ciudad de México, tras denuncias por condiciones insuficientes en 2022, o los incidentes registrados en el Santuario Recica, en el Estado de México, entre 2025 y 2026, donde autoridades rescataron a más de 29 animales tras el escape y ataque de grandes felinos. El diario “El Universal” consultó a la Profepa respecto a cómo le afectan los recortes presupuestales. Sin embargo, la dependencia declinó hacer cualquier comentario al respecto.