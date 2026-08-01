‘Arrollan’ autos chinos la participación de mercado de otras armadoras

Por ejemplo, refiere, Nissan redujo su cuota de mercado del 18% del año anterior al 16.8% en el primer semestre del 2026, mientras que el grupo denominado “otros competidores”, en el que están las marcas chinas, aumentó su presencia del 9.2% al 11.1% durante el mismo periodo.

El avance en las ventas de autos de marcas chinas en México ha “arrollado” la participación de mercado de otras armadoras, muestra un estudio de Scotiabank.

En el periodo de comparación, Acura registró una contracción en su volumen de ventas del 1%, Suzuki del 16% y Fiat del 37%.

Marcas de lujo como BMW y Volvo también retrocedieron, con bajas del 5% y del 43%, respectivamente.

Algunas marcas chinas también redujeron sus volúmenes, como JAC en 5%, a 11 mil 468 unidades, y Great Wall Motors en 9%, a 6 mil 516, afectadas por sus propias “paisanas”.

Recientemente, en un evento para una alianza entre Geely con el Tec de Monterrey enfocada en soluciones de movilidad autónoma e inteligente, Bryan Wu, director general de Geely México, dijo que en México su fortaleza global ya tiene una trayectoria clara.

”Durante la primera mitad del 2026, entramos en una nueva etapa de consolidación: alcanzamos las 23 mil 121 unidades vendidas, lo que significa que en sólo seis meses de este año ya superamos las ventas totales del año pasado”, expuso.

Destacó que su estrategia incluye temas de alcance social, como la imagen de responsabilidad ambiental, y colaboraciones estratégicas con instituciones académicas.

Scotiabank refirió que existe una mayor presión competitiva por parte de los nuevos participantes en el mercado, que han ganado terreno con respecto a las marcas tradicionales.