Costaría a la industria farmacéutica 10 mil mdp nuevo esquema de etiquetado para medicamentos

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    Costaría a la industria farmacéutica 10 mil mdp nuevo esquema de etiquetado para medicamentos
    El dirigente de la Canifarma aseguró que, aun si la medida entrara en vigor de inmediato, no existe en México la capacidad para producir el volumen de etiquetas requerido, lo que complicaría aún más el suministro de medicamentos. CUARTOSCURO

El dirigente de la Canifarma aseguró que, aun si la medida entrara en vigor de inmediato, no existe en México la capacidad para producir el volumen de etiquetas requerido

El nuevo esquema de etiquetado para medicamentos que impulsa el Gobierno federal costaría a la industria farmacéutica unos 10 mil millones de pesos, desincentivaría la participación de empresas en la compra consolidada 2027-2028 y retrasaría el abasto, advirtió Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

”Sí, ralentizaría totalmente el proceso de entrega de los medicamentos. Incluso, desincentiva la participación, porque habrá empresas que ni siquiera podrán conseguir las etiquetas”, afirmó.

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En entrevista, Gual explicó que la propuesta plantea colocar en cada empaque una etiqueta con la leyenda: “Gobierno de México”, el Escudo Nacional y otros elementos institucionales, un requisito que, dijo, no está previsto en la norma de etiquetado ni en los registros sanitarios.

Además, señaló, implicaría modificar los marbetes y obtener autorización de la Secretaría de Gobernación para el uso del Escudo Nacional.

”Esto tendría un costo brutal para la industria, cuando todavía se nos debe mucho. “Hemos estimado cerca de 10 mil millones de pesos para etiquetar los miles de millones de piezas que se adquirirían para el bienio 2027-2028. Estamos hablando de alrededor de 3 mil millones de piezas, sin considerar dispositivos médicos”, expuso.

$!Costaría a la industria farmacéutica 10 mil mdp nuevo esquema de etiquetado para medicamentos

El dirigente de la Canifarma aseguró que, aun si la medida entrara en vigor de inmediato, no existe en México la capacidad para producir el volumen de etiquetas requerido, lo que complicaría aún más el suministro de medicamentos.

Otro problema, agregó, es que los productos etiquetados exclusivamente para el Gobierno ya no podrían comercializarse en el mercado privado en caso de que no fueran adquiridos por la administración pública.

”No hay forma de desplazarlo en ningún otro lado. Por eso tendrían que garantizar que al menos te van a comprar el 80 por ciento, cosa que no sucede actualmente. Hoy, la obligación del Gobierno es adquirir apenas el 40 por ciento del mínimo solicitado”, señaló.

El director de Canifarma también afirmó que el Gobierno mantiene adeudos con la industria farmacéutica por alrededor de 14 mil 500 millones de pesos.

”Nos deben una barbaridad. Sólo de 2025 son cerca de 7 mil 500 millones de pesos, más lo que resta de años anteriores y lo correspondiente a este año. Desde 2021 se acumulan otros 7 mil millones de pesos”, indicó.

Aunque reconoció que el objetivo del nuevo etiquetado es evitar el desvío de medicamentos, consideró que existen alternativas más económicas y eficientes.

”Un código QR, por ejemplo, sería mucho más sencillo y barato que imprimir todo lo que pretenden hacer. Hay otras formas”, planteó.

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