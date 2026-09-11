Asamblea de Somos en Chiapas termina en trifulca por elección de dirigencia (VIDEO)

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    Asamblea de Somos en Chiapas termina en trifulca por elección de dirigencia (VIDEO)
    La asamblea de Somos en Chiapas terminó en gritos y empujones tras cuestionamientos al proceso para elegir dirigente estatal. Captura de pantalla

La asamblea estatal de Somos en Chiapas entró en receso tras reclamos por el registro de un aspirante y cuestionamientos a la Comisión Electoral

La asamblea estatal del partido Somos en Chiapas, realizada como parte del proceso para definir a su dirigencia estatal, terminó en medio de gritos, reclamos y empujones entre los participantes, luego de que surgieran cuestionamientos sobre el desarrollo de la elección.

El encuentro tenía como objetivo determinar quién encabezaría la dirigencia estatal del partido, pero las diferencias entre los grupos presentes aumentaron conforme avanzó la discusión sobre el procedimiento y los aspirantes al cargo.

De acuerdo con información difundida por medios locales, algunos asistentes señalaron presuntas irregularidades durante el proceso y cuestionaron la participación de Jorge Iván Alfaro Morales, a quien relacionaron políticamente con el priista Willy Ochoa.

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CUESTIONAN REGISTRO DE ASPIRANTE A DIRIGENCIA DE SOMOS

Uno de los principales puntos de desacuerdo estuvo relacionado con la candidatura de Alfaro Morales.

Los inconformes aseguraron que se habría registrado para disputar la presidencia estatal sin haber cumplido previamente con el procedimiento de inscripción establecido para participar en la elección.

El señalamiento generó reclamos entre los asistentes y elevó la tensión durante la asamblea. La discusión dejó de centrarse únicamente en la elección de la dirigencia y derivó en confrontaciones entre los participantes.

Los hechos incluyeron gritos y empujones, mientras los distintos grupos intercambiaban acusaciones sobre la forma en que se estaba desarrollando el proceso.

ASAMBLEA DE SOMOS ENTRA EN RECESO TRAS CONFRONTACIÓN

La tensión aumentó durante el debate, por lo que los responsables de la asamblea determinaron declarar un receso con el propósito de detener la confrontación y permitir que los ánimos se calmaran.

El receso dejó en suspenso la continuidad de la asamblea y, con ello, la definición de la persona que ocupará la dirigencia estatal de Somos en Chiapas.

Hasta el momento descrito en la información disponible, el proceso no había concluido con una elección definitiva del dirigente estatal.

TAMBIÉN CUESTIONAN A LA COMISIÓN ELECTORAL

Los desacuerdos no se limitaron a los aspirantes a la dirigencia. Durante la asamblea también fueron cuestionadas las funciones de la Comisión Electoral designada por el Comité Nacional de Somos.

Participantes inconformes acusaron al órgano electoral interno de haber incurrido en fallas durante el procedimiento y señalaron que, desde su perspectiva, no se estaban garantizando las reglas establecidas en la convocatoria.

Estos cuestionamientos contribuyeron al enfrentamiento entre los grupos presentes, que intercambiaron reclamos mientras se discutía la validez de las decisiones adoptadas durante la asamblea.

La discusión sobre la Comisión Electoral estuvo relacionada con el proceso para definir a la dirigencia y con los señalamientos formulados contra uno de los posibles aspirantes.

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ELECCIÓN DE DIRIGENCIA QUEDA PENDIENTE

La asamblea estatal de Somos en Chiapas forma parte de las primeras actividades internas del partido de cara al proceso electoral de 2027.

Sin embargo, los desacuerdos registrados durante el encuentro impidieron que el procedimiento avanzara conforme a lo previsto inicialmente.

Tras los gritos y empujones, se decretó el receso y quedó pendiente determinar cuándo y bajo qué condiciones continuará la asamblea para definir a la dirigencia estatal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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