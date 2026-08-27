$!Somos México cambia de nombre a SOMOS y presenta nuevo logotipo ante el INE tras resolución del TEPJF

El partido político que hasta este miércoles se identificaba como Somos México presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una nueva propuesta de nombre y logotipo, en cumplimiento de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de la organización, acudió a la Oficialía de Partes del INE para entregar formalmente la nueva identidad del partido, que ahora propone utilizar únicamente el nombre “SOMOS”. El nuevo logotipo conserva la palabra SOMOS como elemento principal y añade la silueta territorial de México en blanco y negro. El diseño mantiene el color rosa en la composición, aunque este deja de ser el elemento predominante. La nueva identidad también comenzó a aparecer en las cuentas oficiales de redes sociales de la organización.

¿POR QUÉ SOMOS MÉXICO TUVO QUE CAMBIAR DE NOMBRE? El cambio se deriva de una resolución del TEPJF que ordenó modificar elementos de la identidad con la que la organización obtuvo su registro como partido político nacional. De acuerdo con el comunicado difundido por SOMOS, la organización decidió acatar la resolución para conservar su registro y continuar con sus actividades políticas, aunque su dirigencia manifestó desacuerdo con la determinación. “No nos gusta, no nos parece correcta ni adecuada, pero es de estricto acatamiento y, al no haber otra instancia, es obligatoria”, declaró Acosta Naranjo, según el boletín del partido. El dirigente sostuvo que la organización cumplió con la resolución dentro del plazo establecido y señaló que durante aproximadamente 18 meses utilizó la identidad de Somos México para realizar asambleas, afiliar ciudadanos y desarrollar el proceso que culminó con su registro nacional. SOMOS CONSERVA LA PALABRA CENTRAL DE SU IDENTIDAD La propuesta entregada al INE mantiene SOMOS como el elemento principal del nombre del partido e incorpora la silueta de la República Mexicana. El diseño también modifica la distribución de los colores utilizados anteriormente. Sin embargo, el rosa permanece dentro de la nueva identidad gráfica, aunque deja de ser el color predominante. Acosta Naranjo cuestionó los argumentos relacionados con el uso del nombre Somos México y del color rosa. El dirigente rechazó que la denominación anterior implicara apropiarse de la representación del país y sostuvo que los colores no son propiedad de un partido ni del INE. “Aunque no quieran, somos México, somos parte de este país”, afirmó. El dirigente también sostuvo que la organización continuará con su actividad política y con la construcción de una alternativa opositora rumbo a las elecciones de 2027.

ACOSTA NARANJO ACUSA UNA DECISIÓN POLÍTICA Aunque señaló que la resolución será acatada, Acosta Naranjo manifestó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Electoral y afirmó que la determinación respondió a una línea proveniente de la Presidencia de la República. El dirigente sostuvo que acatar la resolución no implica renunciar a expresar su posición respecto al fallo. En el comunicado, SOMOS señaló que el cambio de identidad no modificará su objetivo de participar como una fuerza opositora en el escenario político nacional. “Sabemos nadar contra corriente y batallar contra la adversidad; SOMOS una oposición digna y una opción para el país. No nos van a detener”, afirmó Acosta Naranjo. El dirigente añadió que la organización buscará participar en la construcción de una alternativa política de cara a los comicios intermedios de 2027. CECILIA SOTO DEFIENDE EL SIGNIFICADO DE SOMOS La secretaria general de la organización, Cecilia Soto González, explicó que la decisión de conservar la palabra SOMOS tiene un significado que va más allá de la identidad gráfica. De acuerdo con Soto, el término representa el carácter plural de la organización y busca incluir a ciudadanos con distintas características e intereses dentro de un mismo proyecto político. La secretaria general rechazó que el uso de la palabra implique atribuirse la representación de todos los mexicanos y sostuvo que la pluralidad del proyecto constituye precisamente lo contrario. PARTIDO PIDE AL INE APROBAR NUEVA IDENTIDAD Tras presentar la documentación ante la Oficialía de Partes del INE, Acosta Naranjo anunció que solicitará a la consejera presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei Zavala, que la propuesta sea presentada ante el Consejo General a más tardar el lunes 31 de agosto. El objetivo es que el órgano electoral revise y, en su caso, apruebe formalmente el nuevo nombre y logotipo de la organización. SOMOS sostuvo que la propuesta entregada cumple con los parámetros jurídicos establecidos por las autoridades electorales y que el cambio permite dar continuidad a sus actividades como partido político nacional.

SOMOS MANTIENE SU DISCURSO RUMBO A 2027 A pesar de la modificación de su identidad, la dirigencia de SOMOS aseguró que mantendrá su estrategia política rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Acosta Naranjo sostuvo que la organización busca integrar a distintos sectores sociales dentro de una propuesta opositora y mencionó entre ellos a mujeres, madres buscadoras, campesinos, jóvenes, personas adultas mayores y ciudadanos identificados con la defensa de la democracia. “¿Qué somos? Somos oposición; somos la batalla de las mujeres, somos las madres buscadoras, somos los campesinos que pelean por atención a su trabajo; somos jóvenes, viejos, demócratas. Aunque no quieran, somos México”, afirmó. La organización también cuestionó las condiciones de competencia electoral rumbo a 2027 y señaló que, mientras Morena y sus posibles aspirantes han desarrollado actividades de posicionamiento, SOMOS ha tenido que atender el proceso relacionado con su identidad partidista.

Con la entrega de la nueva propuesta ante el INE, el siguiente paso corresponde al Consejo General del organismo electoral, que deberá determinar si el nombre y logotipo cumplen con las disposiciones derivadas de la resolución del TEPJF.