Tribunal Electoral de Jalisco revoca registro del Partido Humanista por irregularidades

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) determinó revocar el registro del Partido Humanista como partido político local, al considerar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) no examinó de manera exhaustiva las irregularidades detectadas en la fiscalización de los recursos empleados por la organización Construsai A.C. durante su proceso de constitución. La resolución fue aprobada este martes en sesión pública con dos votos a favor y uno en contra. La presidenta del Tribunal y ponente, Marcela Zárate, y la magistrada Brenda Judith Serafín Morfín respaldaron el proyecto, mientras que el magistrado Manuel Rodríguez Murillo votó en contra.

TRIBUNAL SEÑALA OMISIONES EN FISCALIZACIÓN DE RECURSOS El registro del Partido Humanista había sido aprobado por el IEPC el pasado 5 de junio, después de que Construsai A.C. cumpliera con los requisitos establecidos para constituirse como partido político local. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el acuerdo del organismo electoral no consideró de forma suficiente las sanciones derivadas de las irregularidades encontradas durante la revisión de los recursos utilizados por la organización. José Ángel Jiménez García, secretario ponente, explicó que el planteamiento relacionado con la aprobación del registro, pese a las irregularidades identificadas, resultó fundado debido a que el IEPC no incorporó adecuadamente las consecuencias de las observaciones detectadas en materia de fiscalización. Entre los señalamientos considerados en la resolución están aportaciones que no fueron debidamente comprobadas, recursos provenientes de personas o sujetos impedidos, ingresos que no fueron reportados, inconsistencias en documentación y omisiones contables. Algunas de estas conductas fueron calificadas como graves. La magistrada Brenda Judith Serafín Morfín señaló que la revisión debía considerar no solamente la existencia de las irregularidades, sino también su trascendencia dentro del procedimiento de constitución del partido.

TRIBUNAL DESCARTA VÍNCULO CON LA LUZ DEL MUNDO La sentencia también abordó los argumentos presentados por Morena y Movimiento Ciudadano respecto a un posible vínculo entre el Partido Humanista y La Luz del Mundo. No obstante, estos planteamientos fueron declarados infundados, debido a que el Tribunal determinó que no había elementos probatorios suficientes para acreditar la intervención de ministros de culto durante el proceso mediante el cual la organización buscó constituirse como partido político. IEPC DEBERÁ EMITIR UNA NUEVA DETERMINACIÓN Con la resolución, quedó sin efectos el acuerdo mediante el cual el IEPC había otorgado el registro al Partido Humanista. El organismo electoral deberá emitir una nueva determinación en la que analice de manera exhaustiva los resultados de la fiscalización y determine su impacto en el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de un partido político local.

PARTIDO HUMANISTA ANUNCIA IMPUGNACIÓN ANTE AUTORIDADES FEDERALES Tras conocer la resolución, el Partido Humanista informó que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su registro. En un comunicado, la organización sostuvo que la decisión fue tomada por una diferencia de un voto y cuestionó que se consideraran como aportaciones indebidas y graves errores contables por 18 mil pesos, así como el contrato de un vehículo de alquiler. El Partido Humanista calificó estos elementos como un “pretexto” y anunció que acudirá a las instancias federales para solicitar la revisión de su caso.