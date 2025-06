Asegura Diego Sinhue Rodríguez que renta la casa en EU a proveedor

Al concluir su mandato en Guanajuato en 2024, Rodríguez Vallejo y su familia se mudaron a Texas. La casa en The Woodlands -considerado uno de los mejores lugares para vivir en EU- se ubica en una calle privada de 17 viviendas, donde sólo circulan los residentes.

Según publicaciones, el ex Gobernador y Daniel Esquenazi se asociaron en 2019 para desarrollar en Dolores Hidalgo el Viñedo Omán, que cuenta con un hotel de lujo y reserva territorial.

En ese estado la información referente a los beneficiarios finales de las compañías no es de acceso público, pero en uno de los documentos de la transacción aparece la firma del gerente, Ezquenazi Beraha.

CIUDAD DE MÉXICO- Luego de darse a conocer que el ex Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, habita una casa ubicada en la zona residencial de The Woodlands, en Houston, Texas, valuada en un millón de dólares, el panista dijo que su familia es la que radica en Estados Unidos en “viviendas rentadas”.

En esa zona residencial también vivió en 2019 José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, en la llamada “Casa Gris”, que era propiedad de una filial de la empresa Baker Hughes, una contratista de Pemex de la que Adams fue funcionaria.

SALE PAN EN DEFENSA

El ex Gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez explicó al líder nacional del PAN, Jorge Romero, que la polémica “Casa Azul” valuada en un millón de dólares que ocupa junto con su familia en Houston, Texas, es un inmueble que renta.

De acuerdo con el portavoz del blanquiazul, Jorge Triana, el ex Gobernador informó a Romero de las circunstancias del caso, después de que el asunto se revisara en el seno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) albiazul.

”El presidente del partido tuvo comunicación en algún momento con el ex Gobernador y le comentó que es un inmueble rentado; ‘yo no tengo nada que esconder, yo he actuado con toda transparencia’, le dijo Sinhue”, refirió Triana en entrevista.

En opinión del portavoz, el hecho de que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo haya aclarado que se trata de un inmueble rentado “por pronto aclara las cosas. Si hubiera un tema legal, Él tendrá· que responder con sus elementos probatorios, pero esa aclaración ayuda bastante. Pero aclara lo que hay que aclarar”.

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma.

Con información de Mayolo López