Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García

MONTERREY, NL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de Ciudad de México (CDMX) a Nuevo Laredo.

Se tiene proyectado que la primera etapa de construcción será de Nuevo Laredo, Tamaulipas a Saltillo, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan fallo para tren Saltillo-Nuevo Laredo este 18 de agosto

“Viene la presidenta el 26 de agosto”, anunció el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Precisó que el proyecto ya se está licitando y se espera en unos días la visita de la presidenta de la nación.

“Este tren de pasajeros lo que estamos viendo con el gobierno federal es que fuera de sus tres rutas diarias Saltillo- Nuevo Laredo, pueda el estado utilizar trenes públicos como una Línea del Metro con mayor frecuencia”, dijo.

De esa manera, el tren de pasajeros se incorporará al transporte público masivo.

“Y se conecta en San Jerónimo, enfrente de Calzada San Pedro con la Línea 4 (del Metro, aun en construcción)”, especificó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: par vial en Coss se estudia con estación de tren México-Nuevo Laredo

Detalló que la Línea 4 del Metro abarcará de Calzada San Pedro a Ginequito y la Línea 6 irá de Ginequito a Fundidora, recorrerá todo Miguel Alemán, y llegará al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“El tren de pasajeros nos cambió el programa original porque no podemos competir y no nos iban a permitir ni dar permisos que colindará una vía del Metro y una vía del tren”, indicó.