Asegura Sheinbaum: ‘Nuestro modelo de salud no va a fracasar’

COATZACOALCOS, VER.- Durante la inauguración del Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no fracasará en su modelo de salud y que representa el mejor camino para los mexicanos.

“Algunos que no nos quieren, que no les gusta la cuarta transformación, quieren que fracasemos en nuestro modelo de salud. Pues no solo no vamos a fracasar, sino al contrario, les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México”, mencionó la presidenta tras el corte de listón de la obra.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 6 mil jóvenes de todo México se encontraron con Dios: Iglesia Católica

La mandataria federal estuvo acompañada de integrantes de su Gabinete de Salud y Bienestar, y por Carlos Ulloa, director general de Laboratorios y Biológicos de México (Birmex).

La titular del Ejecutivo resaltó que el Programa Salud Casa por Casa “es el programa más ambicioso de prevención y atención temprana de la salud no solamente que se hayan hecho en México, sino de todo el mundo”.

“A él (el director de Birmex) le encargué personalmente, lo conozco hace años y le encargué personalmente que no puede dar un medicamento en un centro de salud o en un hospital. Y lo va a cumplir”, aseguró la presidenta.