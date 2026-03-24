Asegura Sheinbaum que cancelación de permisos a las ONG es resultado de evaluaciones técnicas del SAT

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México
/ 24 marzo 2026
    Asegura Sheinbaum que cancelación de permisos a las ONG es resultado de evaluaciones técnicas del SAT
    Sheinbaum insistió en que las autorizaciones para recibir donativos deducibles se otorgan —o se revocan— con base en criterios estrictamente fiscales y administrativos. ESPECIAL
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

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Explicó que las sanciones aplicadas a diversas asociaciones que responden a procesos iniciados por la autoridad tributaria y no a decisiones del Ejecutivo federal

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó a su gobierno de la reciente cancelación de permisos fiscales a organizaciones de la sociedad civil y atribuyó la medida exclusivamente a revisiones técnicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según explicó, las sanciones aplicadas a diversas asociaciones —incluida Mexicanos contra la Corrupción, que ya había perdido su estatus en el sexenio anterior— responden a procesos iniciados por la autoridad tributaria y no a decisiones del Ejecutivo federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-sheinbaum-la-ley-general-contra-el-feminicidio-FJ19678951

“Es un análisis técnico del SAT; yo no estaba enterada de los casos específicos”, dijo la mandataria, al subrayar que este tipo de determinaciones no requieren ni pasan por la aprobación presidencial. Recordó que el expediente de Mexicanos contra la Corrupción derivó de una investigación abierta durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde el SAT argumentó el ingreso de recursos provenientes del extranjero como causa para retirarles la categoría de donataria autorizada.

Sheinbaum insistió en que las autorizaciones para recibir donativos deducibles se otorgan —o se revocan— con base en criterios estrictamente fiscales y administrativos. “No es una decisión política ni una instrucción de la Presidencia”, remarcó.

Más de 100 organizaciones pierden su estatus de donatarias

El SAT informó que más de un centenar de organizaciones civiles quedaron sin permiso para recibir donativos deducibles de impuestos, mientras que otras 13 fueron dadas de baja del registro.

La dependencia, encabezada por Antonio Martínez Dagnino, señaló que la mayoría de estas asociaciones ya no cumplen con los requisitos que establece la legislación vigente para mantener su autorización fiscal.

Entre las organizaciones afectadas destacan Mexicanos Primero, enfocada en educación; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas; y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), especializado en temas económicos y de desarrollo.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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