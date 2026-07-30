Asegura Sheinbaum que es responsabilidad del INE garantizar un debate político sin agresiones

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    Asegura Sheinbaum que es responsabilidad del INE garantizar un debate político sin agresiones
    Sheinbaum enfatizó que su postura no responde a una defensa particular de su administración, sino al principio de que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología o posición, deben conducirse con responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. CAPTURA DE PANTALLA
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

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La mandataria fue cuestionada sobre la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) retirar diversas publicaciones en las que utilizó la expresión “narcogobierno”, al considerar que la autoridad electoral tiene la obligación constitucional de garantizar que el debate político se desarrolle con base en hechos verificables, argumentos sustentados y sin recurrir a campañas de desinformación o ataques que deterioren la vida democrática del país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En respuesta, afirmó que el organismo electoral debe desempeñar un papel activo para preservar la calidad del debate público, evitando la difusión de expresiones que carezcan de sustento o que puedan constituir propaganda basada en información falsa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-gobierno-de-sheinbaum-estrategia-integral-para-enfrentar-arribo-masivo-de-sargazo-en-caribe-mexicano-GH22520633

“Qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, un uso de noticias falsas o de argumentos sin fundamento en el debate político. Lo importante es que las propuestas prevalezcan sobre las agresiones”, expresó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum enfatizó que su postura no responde a una defensa particular de su administración, sino al principio de que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología o posición, deben conducirse con responsabilidad y respeto hacia la ciudadanía. Señaló que el intercambio democrático debe centrarse en la confrontación de proyectos, ideas y resultados, y no en la utilización de calificativos o señalamientos que no estén respaldados por elementos comprobables.

No obstante, recordó que la resolución del INE no es definitiva, ya que el PRI conserva el derecho de impugnar la determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que tendrá la facultad de revisar la legalidad de la medida cautelar y emitir una resolución final conforme al marco jurídico electoral.

La controversia surgió luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el uso reiterado de la expresión “narcogobierno” en publicaciones difundidas por el PRI podría vulnerar los principios que rigen la comunicación política durante los procesos electorales, al tratarse de una expresión que, de manera preliminar, podría constituir propaganda calumniosa o carecer del sustento necesario para su difusión. Como medida cautelar, el órgano electoral ordenó el retiro de dichos contenidos mientras el asunto es analizado de fondo.

En otro tema, la presidenta también se refirió a la negativa del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN) de sumarse al llamado de unidad nacional en defensa de los mexicanos que residen en Estados Unidos, particularmente ante el endurecimiento de las políticas migratorias y las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra comunidades migrantes.

La mandataria calificó esa postura como una muestra de incongruencia política y sostuvo que la protección de los connacionales no debería convertirse en un asunto de confrontación partidista. A su juicio, la defensa de los derechos de millones de mexicanos que viven y trabajan en el extranjero constituye una causa nacional que debe estar por encima de intereses electorales o diferencias ideológicas.

Recordó que recientemente el Gobierno de México promovió una iniciativa de respaldo a los migrantes que logró reunir el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, aunque ese consenso no se replicó en la Cámara de Diputados. Para Sheinbaum, este tipo de diferencias reflejan una falta de compromiso con una causa que debería generar unidad entre todas las expresiones políticas.

“La solidaridad con nuestros paisanos tendría que ser automática. No tendría que existir debate cuando se trata de reconocer la aportación de millones de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior y que contribuyen de manera importante tanto a la economía nacional como a la de Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, la presidenta reiteró que su administración continuará impulsando acciones diplomáticas, jurídicas y de asistencia consular para proteger los derechos de los migrantes mexicanos, al tiempo que hizo un llamado a todos los partidos políticos a privilegiar la construcción de acuerdos y un debate público basado en información verificada, propuestas y respeto a las instituciones democráticas.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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