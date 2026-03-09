Aseguran 2 toneladas de cocaína frente a Acapulco en operativo marítimo encabezado por Semar

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

“Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero” , publicó el funcionario.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que el decomiso se logró como resultado de una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con otras instituciones federales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero.

SEMAR, FGR Y SSPC PARTICIPAN EN OPERATIVO

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República y con elementos de la Armada de México, que operan como Guardia Costera.

Las autoridades indicaron que durante la operación fueron localizados 80 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso preliminar se estima en cerca de dos toneladas.

El peso exacto de la sustancia será determinado posteriormente por las autoridades ministeriales correspondientes una vez que concluyan los procedimientos legales y periciales.

ASEGURAMIENTO DE DROGA OCURRIÓ A MÁS DE 200 MILLAS NÁUTICAS DE LA COSTA

Según el comunicado oficial, el decomiso se llevó a cabo a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco.

La localización de los bultos fue posible mediante trabajos de inteligencia naval y un despliegue operativo que incluyó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor.

Durante el patrullaje marítimo, el personal naval detectó los paquetes flotando en el mar, por lo que procedió a su aseguramiento y traslado a bordo de la embarcación oficial.

DROGA SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que los bultos asegurados serán entregados al agente del Ministerio Público correspondiente una vez que el buque arribe a puerto.

El representante ministerial será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar las diligencias legales necesarias en torno al caso.

MÁS DE 60 TONELADAS DE DROGAS HAN SIDO ASEGURADAS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

En su publicación, García Harfuch también indicó que este decomiso se suma a otros operativos realizados en aguas nacionales durante la actual administración federal.

“En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”, escribió el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

MARINA MANTIENE OPERATIVOS DE VIGILANCIA MARÍTIMA

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México en distintas regiones del país.

Según la dependencia, estas operaciones buscan inhibir la actividad de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y reforzar la seguridad en aguas nacionales.

Las autoridades federales indicaron que continuarán con los despliegues marítimos y aéreos para detectar embarcaciones o cargamentos relacionados con actividades ilícitas en el Pacífico mexicano.