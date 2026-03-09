Aseguran 2 toneladas de cocaína frente a Acapulco en operativo marítimo encabezado por Semar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    Aseguran 2 toneladas de cocaína frente a Acapulco en operativo marítimo encabezado por Semar
    Elementos de Secretaría de Marina localizaron 80 bultos con presunta cocaína a más de 200 millas náuticas de Acapulco durante operativo marítimo SSPC

Operativo de Secretaría de Marina aseguró 2 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico frente a Acapulco, informó Omar García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína frente a las costas de Acapulco, en el estado de Guerrero.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que el decomiso se logró como resultado de una operación marítima encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con otras instituciones federales.

“Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero”, publicó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

SEMAR, FGR Y SSPC PARTICIPAN EN OPERATIVO

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República y con elementos de la Armada de México, que operan como Guardia Costera.

Las autoridades indicaron que durante la operación fueron localizados 80 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso preliminar se estima en cerca de dos toneladas.

El peso exacto de la sustancia será determinado posteriormente por las autoridades ministeriales correspondientes una vez que concluyan los procedimientos legales y periciales.

ASEGURAMIENTO DE DROGA OCURRIÓ A MÁS DE 200 MILLAS NÁUTICAS DE LA COSTA

Según el comunicado oficial, el decomiso se llevó a cabo a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco.

La localización de los bultos fue posible mediante trabajos de inteligencia naval y un despliegue operativo que incluyó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor.

Durante el patrullaje marítimo, el personal naval detectó los paquetes flotando en el mar, por lo que procedió a su aseguramiento y traslado a bordo de la embarcación oficial.

DROGA SERÁ PUESTA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Las autoridades informaron que los bultos asegurados serán entregados al agente del Ministerio Público correspondiente una vez que el buque arribe a puerto.

El representante ministerial será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar las diligencias legales necesarias en torno al caso.

MÁS DE 60 TONELADAS DE DROGAS HAN SIDO ASEGURADAS EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

En su publicación, García Harfuch también indicó que este decomiso se suma a otros operativos realizados en aguas nacionales durante la actual administración federal.

“En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles”, escribió el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

MARINA MANTIENE OPERATIVOS DE VIGILANCIA MARÍTIMA

La Secretaría de Marina señaló que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima que realiza la Armada de México en distintas regiones del país.

Según la dependencia, estas operaciones buscan inhibir la actividad de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y reforzar la seguridad en aguas nacionales.

Las autoridades federales indicaron que continuarán con los despliegues marítimos y aéreos para detectar embarcaciones o cargamentos relacionados con actividades ilícitas en el Pacífico mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas
Narcotráfico

Localizaciones


Acapulco

Organizaciones


Semar
Sspc

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
8M: Del amor al odio

8M: Del amor al odio
NosotrAs... somos espejo

NosotrAs... somos espejo
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

La conductora Galilea Montijo participó como invitada en los XV años de Mafer, evento viral con artistas como J Balvin y Belinda

Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento
Mujeres de distintas edades recorrieron ocho kilómetros caminando, trotando o corriendo durante la actividad organizada por el club de corredores Gato Araiza.

Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M