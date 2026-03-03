Decomisan en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    Decomisan en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta
    La SSPC, junto con elementos de la FGR, la Defensa, Semar y Guardia Nacional aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa. X

Agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta; sin embargo, cuando notó la presencia de los elementos la abandonó

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, así como una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con la ficha informativa, señaló que el decomiso se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta; sin embargo, cuando notó la presencia de los elementos de seguridad, abandonó la unidad y huyó en dirección a unos campos agrícolas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: en cateo a 10 viviendas de Monterrey y García, detienen a seis; aseguran armas y drogas

Derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la carretera Culiacán - Mazatlán, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo, emprendió la huida y se internó en campos agrícolas;

Para descartar la comisión de alguna actividad ilícita, al realizar una inspección a la motocicleta, los efectivos hallaron 104 mil pastillas de agua fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila sujeta al vehículo”, informó la SSPC en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

Por lo que, para descartar la posible comisión de un delito, las fuerzas armadas procedieron a realizar una inspección al vehículo, donde hallaron 104 mil pastillas de fentanilo dentro de una mochila sujeta a la unidad abandonada.

Tanto las dosis de droga, como la motocicleta, fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Drogas

Localizaciones


Culiacán
México

Organizaciones


FGR
Sedena
Semar

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León

Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Si tu fecha de pago coincide con el 16 de marzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo
true

Capos: Todos caen... o casi todos
Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, al igual que otras familias de víctimas de feminicidio, se reunieron con autoridades del Poder Judicial.

Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia
Torruco fue diputado federal en la LXV Legislatura, cargo desde el que presentó más de 50 iniciativas.

Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias