Decomisan en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, así como una motocicleta con reporte de robo. De acuerdo con la ficha informativa, señaló que el decomiso se realizó durante recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta; sin embargo, cuando notó la presencia de los elementos de seguridad, abandonó la unidad y huyó en dirección a unos campos agrícolas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: en cateo a 10 viviendas de Monterrey y García, detienen a seis; aseguran armas y drogas ”Derivado de los recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones de la carretera Culiacán - Mazatlán, los agentes detectaron a una persona a bordo de una motocicleta, quien, al notar la presencia de los elementos, abandonó el vehículo, emprendió la huida y se internó en campos agrícolas; Para descartar la comisión de alguna actividad ilícita, al realizar una inspección a la motocicleta, los efectivos hallaron 104 mil pastillas de agua fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila sujeta al vehículo”, informó la SSPC en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026 Por lo que, para descartar la posible comisión de un delito, las fuerzas armadas procedieron a realizar una inspección al vehículo, donde hallaron 104 mil pastillas de fentanilo dentro de una mochila sujeta a la unidad abandonada. Tanto las dosis de droga, como la motocicleta, fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público para que se integre la carpeta de investigación.

Publicidad

Temas

Decomisos Drogas

Localizaciones

Culiacán México

Organizaciones

FGR Sedena Semar

