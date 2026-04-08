$!Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Más de media tonelada de marihuana y 1.5 kilos de cristal fueron asegurados en una cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención ejecutada en un domicilio ubicado en la colonia Independencia en la calle Michoacán.