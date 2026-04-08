Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 abril 2026
    Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
    Un cateo en Monterrey derivó en el decomiso de 580 kilos de Marihuana Cortesía
    Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
    Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
    Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL

En la intervención también se aseguró un kilo 500 gramos de la droga conocida como cristal

Monterrey, Nuevo León.- Más de media tonelada de marihuana y 1.5 kilos de cristal fueron asegurados en una cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención ejecutada en un domicilio ubicado en la colonia Independencia en la calle Michoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-queria-irse-sin-pagar-ropa-de-una-tienda-zara-en-monterrey-ND19838522
$!Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guardia Nacional, K9 y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales derivado de una investigación integrada por delitos contra la salud.

$!Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL

DECOMISAN 580 KILOS DE PRESUNTA MARIHUANA

En la vivienda el resultado que se obtuvo fue positivo y se decomisaron 580 kilos aproximadamente de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, en pacas con plástico de emplaye y bolsas de plástico en color negro, así como 1 kilo 500 gramos de sustancia sólida con las características del cristal.

  • $!Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
  • $!Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-sale-del-hospital-y-agrede-con-arma-blanca-a-su-papa-en-nuevo-leon-KD19838460

El inmueble quedó asegurado por el Agente del Ministerio Púlico Investigador (AMPI) especializado en narcomenudeo con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Drogas
Mariguana

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La advertencia de Sheinbaum

La advertencia de Sheinbaum
true

Desapariciones: entre el relato gubernamental y el de las víctimas
Familiares conmemorarán cuatro años del caso mientras continúan solicitando que la muerte de la joven sea investigada como feminicidio

A casi cuatro años del caso, sigue impune desaparición y muerte de Debanhi Escobar
Policías de Humberto Moreira y Jorge Torres secuestraron para los Zetas en Coahuila: ONU

Policías de Humberto Moreira y Jorge Torres secuestraron para los Zetas en Coahuila: ONU
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Descubre cómo unir tu crédito Infonavit con pareja o amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos en México.

Crédito Infonavit... ¿Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos?
Fiesta. Uno de los momentos más recordados de la edición 2026 fueron los triunfos de ‘Kpop Demon Hunters’ por Mejor Canción Original y Mejor Película Animada.

Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar
América vivió momentos de tensión tras su duelo de Concachampions, luego de que el avión que trasladaba al plantel tuviera que aterrizar de emergencia en Miami por una falla mecánica.

Emergencia en Miami: El plantel del América se queda en Florida tras falla en vuelo de Concachampions