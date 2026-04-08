Cateo en vivienda deja el aseguramiento de más de media tonelada de marihuana, en NL
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En la intervención también se aseguró un kilo 500 gramos de la droga conocida como cristal
Monterrey, Nuevo León.- Más de media tonelada de marihuana y 1.5 kilos de cristal fueron asegurados en una cateo a una vivienda en Monterrey, Nuevo León, este miércoles.
La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la intervención ejecutada en un domicilio ubicado en la colonia Independencia en la calle Michoacán.
La diligencia fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Guardia Nacional, K9 y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales derivado de una investigación integrada por delitos contra la salud.
DECOMISAN 580 KILOS DE PRESUNTA MARIHUANA
En la vivienda el resultado que se obtuvo fue positivo y se decomisaron 580 kilos aproximadamente de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, en pacas con plástico de emplaye y bolsas de plástico en color negro, así como 1 kilo 500 gramos de sustancia sólida con las características del cristal.
El inmueble quedó asegurado por el Agente del Ministerio Púlico Investigador (AMPI) especializado en narcomenudeo con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.