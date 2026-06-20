Localizan dos fosas clandestinas con restos humanos en Sinaloa

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México
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    Localizan dos fosas clandestinas con restos humanos en Sinaloa
    El sitio fue ubicado por rastreadoras del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, la zona fue acordonada para preservar el hallazgo. Cuartoscuro

Colectivo de búsqueda las ubicó en el poblado pesquero de Matadero, sin que se conozca el posible número de víctimas

CULIACÁN, SIN.- Activistas de un colectivo de búsqueda localizaron en el poblado pesquero de Matadero, del municipio del Rosario, dos fosas clandestinas con restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas, por lo que la zona fue acordonada para preservar el hallazgo.

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Las rastreadoras del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, durante sus recorridos por dicho municipio sureño, encontraron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que procedieron a efectuar varias excavaciones hasta localizar a dos de ellas, por lo que notificaron a las diversas autoridades.

PERITOS ANALIZAN LOS RESTOS

Una vez descubiertas las dos fosas con restos humanos, dieron paso a los elementos de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se encarguen de extraer los restos y poder determinar el sexo y el número de presuntas víctimas sepultadas en esa zona en forma clandestina.

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Las activistas del colectivo de búsqueda permanecen en un área cercana a las fosas, en espera de algún tipo de información sobre los hallazgos en ellas, como son vestigios de prendas de vestir, algún objeto o identificación que permita conocer si se trata de algún familiar de una de las rastreadoras.

DETIENEN A DOS POR PORTACIÓN DE ARMAS

En el ejido San Diego, del nuevo municipio de Eldorado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado lograron detener a dos civiles, con dos fusiles automáticos, igual número de chalecos tácticos con placas balísticas y una camioneta con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos estatales, en un patrullaje por dicho ejido, a más de 57 kilómetros de la capital del estado, detectaron que hombres armados viajaban en una camioneta Ram, los cuales, al notar su presencia, intentaron huir.

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De acuerdo a los datos dados a conocer, los civiles armados descendieron de la camioneta e intentaron ingresar a un inmueble, pero fueron detenidos antes de lograrlo, por lo que al practicarles una revisión a ellos y a la camioneta, localizaron armas, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos.

ASEGURAN ARMAS Y CARTUCHOS

Las armas aseguradas son una carabina calibre 5.56X45 mm, un fusil calibre 7.62X39 mm, 10 cargadores abastecidos, trescientos cartuchos útiles para las armas automáticas, dos chalecos con placas balísticas, entre otros objetos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-que-siga-carestia-en-campo-OE21529474

Junto con las armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y la camioneta Ram, con reporte de robo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se investigue el origen del armamento, cargadores y cartuchos.

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