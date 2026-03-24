$!Asesinan a dos elementos de seguridad en Villa Juárez, San Luis Potosí

Dos elementos de seguridad fueron asesinados en el municipio de Villa Juárez, mientras que autoridades locales alertaron sobre la presencia de personas armadas en la zona conocida como La Bandera. A través de un comunicado, autoridades estatales confirmaron la muerte de los agentes e informaron que se mantiene coordinación con distintas instancias para esclarecer los hechos. De acuerdo con los reportes oficiales, los elementos asesinados fueron identificados como Alejandro Niño González y Miguel Ángel Sanjuan Aguilar.

REALIZAN OPERATIVO DE BÚSQUEDA PARA DAR CON LOS AGRESORES La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí informó que matuvo un operativo en la zona para localizar a los responsables de la agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal. El despliegue fue confirmado el 23 de marzo y contempla la participación de corporaciones de seguridad que realizan recorridos en el municipio. Hasta el cierre de la información no se reportaban personas detenidas relacionadas con el ataque.

GOBIERNO DE VILLA JUÁREZ SOLICITA A LA POBLACIÓN MANTENERSE EN SUS HOGARES A través de redes sociales, el gobierno municipal de Villa Juárez difundió un aviso en el que recomendó a la población permanecer en sus domicilios ante el reporte de personas armadas en la zona de La Bandera. Las autoridades locales señalaron que elementos de seguridad acudieron al sitio para atender la situación, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre el origen del reporte.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal reiteró que mantiene coordinación con otras instancias para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de la agresión.

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