$!Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla

El líder social y excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, conocido en la región como "El Pillica", fue asesinado durante la madrugada del 18 de noviembre dentro de su vivienda en la localidad de Villa Comoapan, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el ataque ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la residencia ubicada sobre la calle Mariano Escobedo. La víctima, de 65 años de edad, se encontraba descansando al momento en que los agresores forzaron la entrada y comenzaron a disparar dentro del inmueble.

VECINOS ESCUCHARON DETONACIONES; ‘EL PILLICA’ INTENTÓ ESCAPAR DE AGRESORES Testimonios de vecinos señalaron que durante el ataque se escucharon múltiples detonaciones, tanto de armas cortas como largas, lo que coincide con la violencia descrita por las corporaciones locales que atendieron el reporte. Según estas versiones, el hecho generó alarma entre los habitantes de los alrededores, quienes alertaron a las autoridades. En un intento por ponerse a salvo, González Rodríguez corrió hacia la parte superior del inmueble; sin embargo, fue alcanzado por los agresores y abatido en la azotea de su propia casa. El cuerpo quedó tendido en ese punto cuando los atacantes huyeron de la zona. SE INFORMA EXTRAOFICIALMENTE SOBRE SECUESTRO DEL NIETO DE ‘EL PILLICA’ Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones estatales y municipales implementaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables. Pese al despliegue, hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con el caso. Sin embargo, comenzó a circular el presunto secuestro de un familiar. De manera extraoficial, trascendió que uno de los familiares del líder social, su nieto adulto, quien solía acompañarlo y apoyarlo en actividades políticas, habría sido privado de la libertad durante el ataque. Este señalamiento no ha sido confirmado por las autoridades y permanece bajo reserva mientras avanzan las indagatorias oficiales.

Pedro González Rodríguez era un personaje ampliamente reconocido en Villa Comoapan. Además de haberse desempeñado como policía municipal en San Andrés Tuxtla, ocupó el cargo de agente municipal de su comunidad, desde donde consolidó un fuerte vínculo con los habitantes del lugar. Su trayectoria política también incluyó su postulación como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla en 2021 por el partido Unidos por Veracruz. En el proceso electoral más reciente, González Rodríguez se mantuvo activo impulsando al partido Morena, lo que reforzó su presencia en la vida política de la región y su relación con distintos grupos sociales. Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha emitido información adicional sobre el asesinato de Pedro González Rodríguez, y el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades ministeriales.