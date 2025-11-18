Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla

México
/ 18 noviembre 2025
    Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla
    Asesinan al líder social Pedro “El Pillica” González en San Andrés Tuxtla; un comando irrumpió en su casa y autoridades investigan el ataque y el posible secuestro de un familiar FOTO: REDES SOCIALES

Pedro “El Pillica” González fue asesinado dentro de su vivienda en Villa Comoapan; autoridades mantienen operativo e investigaciones abiertas

El líder social y excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, conocido en la región como “El Pillica”, fue asesinado durante la madrugada del 18 de noviembre dentro de su vivienda en la localidad de Villa Comoapan, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el ataque ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un grupo de hombres armados ingresó a la residencia ubicada sobre la calle Mariano Escobedo.

La víctima, de 65 años de edad, se encontraba descansando al momento en que los agresores forzaron la entrada y comenzaron a disparar dentro del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández

$!Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla

VECINOS ESCUCHARON DETONACIONES; ‘EL PILLICA’ INTENTÓ ESCAPAR DE AGRESORES

Testimonios de vecinos señalaron que durante el ataque se escucharon múltiples detonaciones, tanto de armas cortas como largas, lo que coincide con la violencia descrita por las corporaciones locales que atendieron el reporte.

Según estas versiones, el hecho generó alarma entre los habitantes de los alrededores, quienes alertaron a las autoridades.

En un intento por ponerse a salvo, González Rodríguez corrió hacia la parte superior del inmueble; sin embargo, fue alcanzado por los agresores y abatido en la azotea de su propia casa. El cuerpo quedó tendido en ese punto cuando los atacantes huyeron de la zona.

SE INFORMA EXTRAOFICIALMENTE SOBRE SECUESTRO DEL NIETO DE ‘EL PILLICA’

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones estatales y municipales implementaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables. Pese al despliegue, hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con el caso. Sin embargo, comenzó a circular el presunto secuestro de un familiar.

De manera extraoficial, trascendió que uno de los familiares del líder social, su nieto adulto, quien solía acompañarlo y apoyarlo en actividades políticas, habría sido privado de la libertad durante el ataque.

Este señalamiento no ha sido confirmado por las autoridades y permanece bajo reserva mientras avanzan las indagatorias oficiales.

$!Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla

TE PUEDE INTERESAR: Matan a exfuncionario de Gómez Palacio afuera de su casa; Fiscalía investiga ataque directo

Pedro González Rodríguez era un personaje ampliamente reconocido en Villa Comoapan. Además de haberse desempeñado como policía municipal en San Andrés Tuxtla, ocupó el cargo de agente municipal de su comunidad, desde donde consolidó un fuerte vínculo con los habitantes del lugar.

Su trayectoria política también incluyó su postulación como candidato a la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla en 2021 por el partido Unidos por Veracruz.

En el proceso electoral más reciente, González Rodríguez se mantuvo activo impulsando al partido Morena, lo que reforzó su presencia en la vida política de la región y su relación con distintos grupos sociales.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha emitido información adicional sobre el asesinato de Pedro González Rodríguez, y el caso continúa bajo seguimiento de las autoridades ministeriales.

Temas


Asesinatos
Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Veracruz

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’